Podemos considera que las medidas anunciadas por el presidente "son solo un lavado de imagen"

Añade que "extender la cuota cero de autónomos a los parados de larga duración no supone crear un empleo estable, ya que los emprendedores no sólo necesitan de un mecanismo para arrancar sino también para llevar sus negocios adelante cosa que esta medida no prevé".

El diputado insiste que el anuncio es un "incentivo" para el empleo autónomo pero "tiene truco" porque "la cuota reducida asciende a 50 euros durante seis meses, si se aprueban los PGE, y 110 euros durante los siguientes seis meses" pero "no ha dicho por cuánto tiempo se subvencionaría a esos autónomos que son parados de larga duración", ya que "si la subvención es por seis meses hablamos de 300 euros de apoyo a nuevos autónomos".

Por otro lado Pedreño, también se ha referido a la anunciada bajada de impuestos de sucesiones y donaciones, y ha explicado que lo que el gobierno del PP está haciendo realmente, cuando afirma bajar los impuestos es aumentar el agujero del déficit.

"Es restar progresividad al impuesto bonificando a los pequeños patrimonios sin abordar problemas estructurales en el mismo como la excesiva penalización de los herederos colaterales y favorecer con una reducción lineal de la cuota a los grandes patrimonios, que ya de por sí gozan de armas de ingeniería fiscal para eludir el tributo", ha indicado el diputado de Podemos.

Por lo tanto,

ha concluido "si no diseñamos un impuesto que ponga a salvo de tributación a los patrimonios más bajos y refuerce la proporcionalidad del esfuerzo tributario entre las herencias más cuantiosas y las de menor relevancia seguiremos abocados a una región con déficit en la prestación de los servicios básicos del estado del bienestar".

