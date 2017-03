El presidente del CES asturiano pide a los grupos una reforma legal similar a la de CyL

El presidente del Consejo Económico y Social (CES) del Principado de Asturias, Nicolás Álvarez, ha planteado este martes a los diputados asturianos la posibilidad de realizar un cambio legal como el que afrontó su órgano homólogo en Castilla y León (CyL). De esa forma, ha dicho Álvarez, el CES asturiano tendría "más posibilidades de trabajo".

En una comisión parlamentaria en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Álvarez ha reconocido que la labor del órgano que dirige se limita fundamentalmente a dictámenes y a informes socioeconómicos de carácter anual. "Me gustaría hacer más cosas, pero es difícil por razones presupuestarias. Sólo tenemos dos técnicos", ha dicho.

El presupuesto anual del CES asciende a unos 750.000 euros, de los que 537.000 se destinan a personal, según detalló Nicolás Álvarez en el parlamento asturiano.

Ha explicado que la modificación legal que experimentó el CES de Castilla y León supuso "un impulso" y permitió al organismo hacer "más actividades".

Álvarez ha insistido en que le sorprende que el PP esté tramitando en Asturias una ley para suprimir el CES cuando en Castilla y León, donde gobierna ese partido ofrece un "apoyo total" y le dota de todos los medios. En sus visitas al CES de CyL ha constatado, afirmó, que pueden hacer más actividades.

Lo mismo ocurre, ha explicado, en otra comunidades gobernadas por el PP. Álvarez sí se ha mostrado abierto a hacer las reformas y los cambios que sean necesarios porque "la sociedad avanza" y "todo es mejorable". Así, ha dicho que podrían incluirse a otros colectivos para "mejorar la calidad de los informes y trabajos".

El debate así se centró entre los grupos políticos, en el turno de fijación de posiciones, en si había que suprimir el CES asturiano o modificar la ley que lo regula. El diputado del PP, Agustín Cuervas-Mons insistió en su idea de suprimir un organismo que no considera rentable para los asturianos. Ha criticado el "cinismo" de otros grupos y ha explicado que en lo que va de 2017 el CES asturiano tan sólo ha hecho un dictamen.

Sin embargo, desde Ciudadanos, Armando Fernández Bartolomé ha dicho que resulta evidente que el CES "no puede continuar como está", pero se

ha mostrado partidario de un diálogo para reformarlo y de introducir a otros grupos para que estén representados en un órgano más "ágil, transparente y sostenible".

PREGUNTAS DE PODEMOS

Álvarez ha comparecido en una comisión parlamentaria a petición de Podemos para informar sobre las actividades llevadas a cabo por el CES en el primer semestre de 2016 y sobre el Informe de la Situación Económica y Social de Asturias de 2015.

Sin embargó, el presidente del órgano no ha querido responder a las preguntas de los diputados de Podemos Lorena Gil y Daniel Ripa, que le preguntaban sobre la ausencia de datos en sus informes en relación a cuestiones como la brecha salarial, y le pedían opinión acerca de los datos.

"Me remito al informe", se limitó a responder hasta en más de 15 veces Nicolás Álvarez a preguntas de los diputados de la formación morada. "¿A usted le parece normal? Cobra más de 65.000 euros, más que el Presidente del Gobierno...", se quejó Daniel Ripa. Luego, en el turno de fijación de posiciones, Ripa volvió a criticar a Álvarez por no responder. A juicio de Podemos, Álvarez no se merece el cargo que ostenta. La formación morada apuesta por eliminar el CES.

Desde el PSOE, Margarita Vega ha criticado a Podemos por "acosar" a los comparecientes y utilizar este tipo de sesiones para insistir en datos negativos referentes a Asturias.

Carmen Fernández (Foro) ha considerado, por su parte, que para Asturias es "vital" contar con órganos capaces de emitir diagnósticos independientes, dado "el manto de opacidad con que el gobierno socialista quiere tapar una gestión que nos ha convertido en una de las regiones que menos crece de España y menos empleo crea, además de la precariedad del que se genera".

