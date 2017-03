Suárez (PP) califica los Presupuestos de 2017 de poco serios e incoherentes

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha destacado que este año el "esfuerzo" en materia social "es inferior al que se hizo el año pasado, pese a todo lo que están diciendo y a haber incrementado, ostensiblemente, el techo de gasto" respecto a 2016, de ahí que haya tildado el proyecto de ley de "absolutamente incoherente". Ha apuntado que en 2012, con el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi, el peso social de los Presupuestos alcanzó el 63,95 por ciento.

Suárez ha hecho notar que el proyecto de ley no indica qué partidas reducirá el Ejecutivo si, finalmente, no ingresa los 105 millones que prevé recibir de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Nos parece muy poco serio que no se haga ninguna mención al menos a las directrices que tomaría el Gobierno en caso de que no llegaran a equilibrar el Presupuesto", ha dicho.

Ha subrayado, en relación a los 105 millones de los PGE, que el Ejecutivo de Javier Lambán "no los tiene" y ha lamentado que, al contrario que otras comunidades autónomas, "Aragón no ha hecho caso" de las recomendaciones al respecto del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, alertando del "margen de inseguridad política y jurídica", que es "evidente".

Asimismo, Antonio Suárez ha considerado "poco serio" que el informe económico-financiero que acompaña a los Presupuestos calcule los ingresos por impuestos cedidos basándose en las estimaciones de 2016 porque "en la práctica no es así", ya que el año pasado la ejecución se ha situado por debajo de las previsiones iniciales, ha observado, mencionando el caso de los impuestos de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados y patrimonio. "Nos parece poco serio que se funcione de esta forma", ha insistido.

EDUCACIÓN Y SANIDAD

Antonio Suárez ha desgranado algunas partidas de los Presupuestos, haciendo hincapié en que la Educación concertada recibirá 17 millones de euros menos que en 2016, a lo que se suma la "falta de planificación" de infraestructuras educativas, con actuaciones "a salto de mata".

En Sanidad "es un caos" porque "hay poco control del gasto" y, dentro del proyecto de ley, no coinciden los datos del cuadro general, que cifra los gastos en 1.898 millones, con los del resumen, que los eleva a 1.912, con una diferencia de 14 millones.

El portavoz de Hacienda del PP ha llamado la atención sobre el "descontrol" del gasto de farmacia, que en 2017 está presupuestado en 327,5 millones, 38 más que en 2016, "una barbaridad".

Respecto al Departamento de Ciudadanía, ha hecho notar que el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) mantiene el mismo presupuesto que en 2016 y que "no hay ninguna previsión" para la renta social básica, por lo que ha preguntado cuándo la pondrán en marcha.

Suárez ha comentado que el Presupuesto del Departamento de Economía, Industria y Empleo crece, pero lo hace fundamentalmente en el área de formación para desempleados, pero ocurre "todo lo contrario" en políticas de apoyo a autónomos, pymes, emprendedores, industria y comercio, pese a que "la mayor política social es el empleo", de ahí que en estos Presupuestos "las políticas sociales no son tan sociales".

GASTOS DE PERSONAL

A juicio de Suárez, la previsión de gastos de personal, 2.046 milones, por encima de los 2.023 ejecutados el año pasado, "es insuficiente si se quiere cumplir con todos los compromisos que el Gobierno quiere cumplir", ya que si bien está contemplada la subida de un uno por ciento del salario de los empleados públicos autonómicos "no hay ninguna referencia concreta" al pago del 25 por ciento de la paga extra de 2012 y el 25 por ciento que faltaría para pagar el total "ni se sabe ni se le espera".

Ha criticado el "oscurantismo absoluto" del consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, en materia de personal, apuntando que las últimas modificaciones de crédito para esta materia, en 2016, llegaron a las Cortes en febrero y marzo.

ENMIENDAS

Aunque "el PP nunca está cerrado ni hace planteamientos apriorísticos", en la fase de enmiendas "tendríamos que darle muchas vueltas al Presupuesto para que el PP pudiera cambiar el planteamiento de partida", que es de rechazo al proyecto de ley, ha comentado, reconociendo que "vamos a tener pocas opciones" porque el presidente, Javier Lambán, ha dejado claro que su intención es aprobarlo con Podemos, CHA e IU.

El Grupo Popular presentará enmiendas a los Presupuestos, proponiendo medidas para apoyar a los autónomos, pymes y emprendedores, redistribuir algunas inversiones y "exprimir" el Capítulo I.

