La Audiencia confirma el archivo de la causa de los ERE contra nueve ex altos cargos de la Junta

La Audiencia de Sevilla ha confirmado el archivo de las acusaciones contra nueve ex altos cargos de la Junta de Andalucía en la pieza política de los ERE, en la que están procesados otros 25 dirigentes, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La Audiencia considera que no hay indicios de que participaran en el procedimiento de concesión de las ayudasTras ser exculpados, Manos Limpias recurrió la decisión del juez ante la sección séptima de la Audiencia de Sevilla para que los nueve ex altos cargos fueran incluidos, junto a otros seis, entre los procesados, petición que han rechazado los magistrados, según nueve autos a los que ha tenido acceso Efe.

En sus resoluciones, la Audiencia indica que no hay indicios sólidos para entender que los ex altos cargos participaran en la "creación y mantenimiento" del procedimiento específico, que fue el empleado por la Junta para pagar ayudas sociolaborales a las empresas.

La Audiencia recuerda que el "procedimiento específico" fue un "entramado jurídico fraudulento creado en el año 2000 y mantenido hasta el año 2009, en el que de manera torticera, palmaria y grosera se vulneró la legislación en materia de subvenciones para conceder de modo arbitrario ayudas sociolaborales y a empresas en crisis".

Las nueve exculpaciones se producen una semana después de que la Audiencia también rechazara que se incluyera entre los procesados a uno de los ex altos cargos, el exviceconsejero de Hacienda entre 2009 y 2013, José de Haro Bailón.

En su resolución, la Audiencia señala que la iniciativa de Manos Limpias, "más allá de la mera afirmación de una intuición o sospecha no razonada ni sostenida en las diligencias de prueba practicadas, no se ofrece en el recurso dato alguno del que se infiera la posibilidad de revocar el auto recurrido".

Manos Limpias recurrió el archivo de las causasLos nueve exculpados ahora son Buenaventura Aguilera Díaz, que fue director general de Presupuestos; Isabel de Haro, ex secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético de la Consejería de Innovación; y Antonio José Diz-Lois, exjefe de servicio de la dirección general de Trabajo.

También han sido exculpados Pilar Rodríguez, ex secretaria general de Telecomunicaciones; Manuel López Casero, ex director general de Desarrollo Tecnológico; Jesús Nieto, ex director general de Industria; Ángel Garijo, ex secretario general de Innovación; Ana María Peña, ex secretaria general de Telecomunicaciones, y Pablo Millán, exdirector de Administración y Finanzas del IFA.

Consulta aquí más noticias de Sevilla.