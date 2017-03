Sánchez Ramos recomienda al Cabildo que "se presente a las elecciones" si desea "organizar las fiestas"

El edil ha respondido así a una pregunta sobre el informe del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias par el proyecto de Obras de reparación de la fachada del claustro donde se señalaba que las intervenciones y los usos de espacios como la Catedral "no pueden alterar el carácter arquitectónico y paisajístico del área, perturbar la contemplación del bien, o atentar contra la integridad física del mismo".

Al hilo de esta discusión que mantienen Ayuntamiento y Cabildo sobre la celebración de conciertos en la Plaza de La Catedral durante las fiestas de San Mateo, el concejal de Cultura ha vuelto a insistir

en que al Ayuntamiento de Oviedo, "respeta escrupulosamente el artículo 58 de la Ley de Patrimonio".

Según ha asegurado, Cabildo y Ayuntamiento simplemente tienen "dos puntos de vista muy diferentes" sobre si estas actividades afectan a la conservación de la Catedral. No obstante, ha detallado que para estos conciertos el Ayuntamiento "no mueve tierras, no altera la geometría del subsuelo, no acumula basuras y respeta el circulo de entrada de la Catedral".

Así, ha asegurado que el actual Gobierno es "exquisito" con un patrimonio que es "de toda Asturias y de todo Oviedo". El concejal ha anunciado que no van "a renunciar a algo que es de la gente". Con

independencia de que determinadas autoridades eclesiásticas tengan un punto de vista restrictivo sobre muchísimas cosas, entre otras, sobre nuestras alegrías", ha concluido.

El Cabildo de la Catedral de Oviedo se había "congratulado" el pasado viernes del informe del Principado después de haber denunciado "en numerosas ocasiones" el perjuicio que suponen "ciertas actividades" en la plaza que conllevan un alto nivel sonoro -los conciertos gratuitos de San Mateo-, con sus correspondientes vibraciones en la piedra y las paredes del templo, o la instalación de la pista de hielo durante la Navidad, que obstaculizó el tránsito por la plaza durante las fiestas y perjudicó el firme de la plaza.

