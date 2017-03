El plazo de recepción de obras para el 'Premio Ibercaja de Pintura Joven' se amplía hasta el 30 de abril

El objetivo principal de este certamen de carácter nacional es promocionar la pintura y apoyar la creación de los artistas jóvenes en el inicio de sus carreras. El concurso va dirigido a artistas nacidos o residentes en España, menores de 35 años a 31 de diciembre de 2016.

Está dotado con dos premios, un primero de 6.000 euros y un segundo de 2.500 euros que supondrán la adquisición de las obras que pasarán a formar parte de la colección de arte de la Fundación Bancaria Ibercaja.

Cada artista podrá presentar una única obra, fechada en 2016-2017, que no haya sido presentada a ningún otro concurso; con tema y técnica libres. Los artistas premiados en ediciones anteriores de este certamen no podrán participar. El formato del cuadro no deberá ser superior a 2 metros, ni inferior a 1 metro por cualquiera de sus lados.

La presentación de obras se ha organizado en tres fases: envío de propuestas en formato digital, selección de propuestas y recepción de las obras seleccionadas.

FASES

En la primera fase los artistas presentarán sus propuestas en un formulario alojado en la web: obrasocial.ibercaja.es/pinturajoven2017, en el que indicarán: título de la obra, técnica, dimensiones, año de realización, breve explicación del proceso creativo del artista en relación a la obra presentada (máximo 20 líneas), y precio asignado a la misma, junto a los datos personales del autor.

Además también tendrán que adjuntar dos imágenes diferentes, en color y formato jpg, de la obra presentada, que deberán medir 21 centímetros de ancho para las pinturas en formato vertical o cuadrado y 29 centímetros en caso de obras en formato apaisado, y tener una resolución 72 pixeles. Deberán mostrar la obra en su totalidad, pudiendo aportar el autor dos imágenes adicionales con algún encuadre o detalle relevante de la obra si se desea y, por último, enviarán el documento de identificación del autor (NIF o NIE) en fichero en formato JPG y el curriculum artístico del autor en formato Word o pdf, con un máximo de 40 líneas. El plazo de recepción para esta fase finaliza el 30 de abril de 2017, a las 12.00 horas.

Ya en la segunda fase, el jurado designado seleccionará aquellas obras que a su criterio pueden optar a los premios estipulados para esta convocatoria. Las obras seleccionadas formarán parte de la exposición Premio de Pintura Joven 2017 y del catálogo de la misma.

En la tercera fase las obras seleccionadas se presentarán enmarcadas con un listón de madera, sin cristal y en perfecto estado de conservación. Además, deben ser entregadas correctamente embaladas. Al dorso deberán constar únicamente los datos siguientes: título, año de ejecución, medidas y técnica utilizada.

Los cuadros se presentarán en Ibercaja Patio de la Infanta, calle de San Ignacio de Loyola, número 16, desde el 19 de junio, hasta las 20.00 horas del 7 de julio de 2017, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

EXPOSICIÓN

El fallo del jurado se dará a conocer el 14 de julio de 2017. El acto de entrega del Premio coincidirá con la inauguración de la muestra que se organizará en la sala de exposiciones Ibercaja Patio de la Infanta, con las obras ganadoras y el resto de las seleccionadas, a partir de septiembre de 2017 hasta el 15 de enero de 2018.

Con motivo de la muestra se diseñará un programa de actividades complementarias que incluirá talleres didácticos para escolares y actividades para familias, que tienen como objetivo promocionar la creación de los jóvenes artistas de las artes plásticas y divulgar el conocimiento del arte contemporáneo entre el público.

