El decano de Económicas de la Universidad de Navarra dará en Valladolid una conferencia sobre liderazgo motivacional

La conferencia tendrá lugar a las 19.30 horas en el hotel Palacio de Santa Ana y está organizada por el Foro Empresarios Castilla y León y la Fundación Schola.

Ignacio Ferrero es cofundador del grupo de investigación de Virtue Ethics in Bussiness and Management, con una red internacional de investigadores de más de 30 universidades, además de que es miembro de la Academy of Bussiness Ethics y del European Business Ethics

Network.

