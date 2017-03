El PSdeG plantea profundizar en la "gravosa" venta y bancarización de Novacaixagalicia en la comisión de las cajas

El PSdeG aspira a que la comisión de investigación sobre la desaparición del sistema financiero gallego pueda profundizar en la bancarización y venta de Novacaixagalicia, la entidad resultante de la fusión de las dos cajas propias, pues resultó "muy gravosa" para las arcas públicas.

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha recordado que había "voces" que advertían de que la venta en ese momento, en 2013, daría "resultados peores" que si se mantenía en el ámbito público "algún tiempo más".

Y, de hecho, fueron unos 9.000 millones de euros públicos los utilizados para sanear la entidad por "apenas mil" de su venta. "Queremos saber qué pasó, porque lo pagamos todos los españoles", ha defendido el socialista en la presentación de su propuesta de plan de trabajo para la comisión.

A fin de conocer en detalle ese proceso, el PSdeG pide la comparecencia de los presidentes del FROB durante los procesos de fusión y la venta; de la exconselleira de Facenda Elena Muñoz, hoy al frente del PP de Vigo; y del consejero del Tribunal de Cuentas que fiscalizó la reestructuración.

"SEGUNDA VIDA"

En paralelo, como ha señalado Leiceaga, el objetivo de los socialistas es que esta "segunda vida de la comisión" iniciada la pasada legislatura permita que pasen por el Pazo do Hórreo "algunos comparecientes" que entonces comparecieron por escrito.

Se trata del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez (así como su antecesor y su predecesor) y de la otra exconselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, quien durante la comisión de cajas ya ocupaba el puesto de secretaria de Estado de Presupuestos.

Adicionalmente, el diputado socialista ha pedido información sobre las operaciones inmobiliarias de las antiguas cajas y conocer el contrato de José Luis Méndez que dio lugar a "una indemnización suculenta en forma de jubilación".

"NO ES LA HISTORIA INTERMINABLE"

Planteado todo esto, Leiceaga ha incidido en que se abre una oportunidad para analizar la bancarización y venta de las extintas cajas gallegas y ha apelado al PP para que acepte las demandas de la oposición, que coinciden en varios puntos. "Sería un buen gesto", ha apostillado.

No obstante, ha dejado claro que su pretensión es "partir de lo hecho" y no "dejar tirado" el trabajo realizado en la anterior legislatura. "No es hacer una historia interminable", ha puntualizado, antes de calcular que el dictamen podría estar listo "en seis meses".

