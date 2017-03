El festival Play-Doc arranca este miércoles en Tui con colaboraciones, estrenos, óperas primas y "joyas del pasado"

El evento ha sido presentado este lunes en una rueda de prensa en la que han participado los directores del festival, Sara García y Ángel Sánchez; el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro; el director de Agadic, Jacobo Sutil; y el diputado de Cultura de la Diputación de Pontevedra, Xosé Leal.

Entre los próximos días 22 y 26 de marzo, Tui será la capital del cine documental, que en "la última década ha experimentado un auténtico estallido de creatividad". Se trata de un evento por medio del que se ofrecerá una programación de "calidad" y con "accesibilidad a cineastas de indiscutible prestigio".

En el marco del festival se celebrará una competición internacional en la sección oficial, una retrospectiva dedicada al director franco-canadiense Dominc Gagnon -del que se exhibirán 5 películas además del preestreno de su última obra, y que impartirá una masterclass y ofrecerá un programa de Cinema Direct canadiense-, y habrá una sección con 12 películas de creación gallega.

Asimismo, habrá una colaboración especial con la sala Metrograph de Nueva York, con un ciclo de 5 películas; y con el festival Porto/Post/Doc, que programa el clásico de los años 50 'On the Bowery'. La sección 'Retratos' y los talleres, seminarios y encuentros programados, junto con las actuaciones, con Joan As Police Woman como cabeza de cartel, completan el festival.

"Hemos disfrutado mucho preparando esta edición, ha sido muy enriquecedor colaborar con otros programadores y rescatar algunos títulos que siempre hemos querido compartir en el festival", han destacado los directores del evento.

Consulta aquí más noticias de Pontevedra.