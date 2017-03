El BNG vuelve a pedir la comparecencia de Feijóo en la comisión de las cajas y exige al PP que no la "amordace"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha vuelto a pedir la comparecencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la comisión de investigación sobre la desaparición de las antiguas cajas gallegas y ha exigido al Partido Popular que deje trabajar a este órgano "sin vetos" y no lo "amordace".

Ana Pontón se ha pronunciado de este modo en una rueda de prensa ofrecida este lunes en el Parlamento de Galicia, en donde ha criticado que, "tres meses después" de la constitución de esta comisión en la actual legislatura "aún no se haya aprobado el plan de trabajo".

Precisamente, en la hoja de trabajo de esta comisión, para la líder del BNG es necesario que comparezcan el presidente de la Xunta "como máximo responsable de todo el proceso que llevó a la desaparición de las cajas", así como la entonces conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, quien, según ha indicado, ahora que "ya no es un alto cargo del Estado no tiene excusa para no comparecer".

Asimismo, desde el punto de vista político, Ana Pontón también ha reclamado las comparecencias en el órgano parlamentario del excomisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia; y del ministro de Economía, Luis de Guindos.

Además, la dirigente nacionalista ha propuesto llamar los exdirigentes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) Miguel Ánguel Fernández Ordoñez y Fernándo Restoy, así como al exidirector de Caixa Galicia José Luis Méndez y el exdirector de NCG José María Castellano, entre otros.

DOCUMENTACIÓN

En su comparecencia ante los medios, Ana Pontón ha explicado que desde la paralización de la comisión de investigación de la desaparición de las antiguas cajas gallegas en la pasada legislatura "pasaron muchas cosas que tienen que ser investigadas".

Así, entre otras, ha destacado que dos sentencias posteriores "justifican las nuevas comparecencias y la nueva documentación" ya que "certificaron que las indemnizaciones de los exdirectivos fueron ilegales" y que "prueban que tanto Caixa Galicia como Caixanova tenían serios problemas de viabilidad e insolvencia".

Por ello, ha vuelto a pedir que se incluya la auditoria realizada por KPMG a las cajas que "le costó un millón de euros" a los gallegos y que "justificaba que el proceso de fusión era solvente". Además, también ha demandado la información relativa a la indemnización de José Luis Méndez así como del proceso de adquisición de bienes por parte de la esposa de éste exdirectivo.

"Estamos en un momento clave en el que es fundamental que al Parlamento se le deje trabajar, que tengamos una comisión de investigación sin vetos y sin mordazas", ha manifestado Ana Pontón, que ha considerado que "si el PP tiene la conciencia tranquila" no podrá "trabas".

