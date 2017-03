Sordo mantiene mano tendida a ELA y LAB para hacer una propuesta a Confebask e ir a movilizaciones conjuntas si dice no

El secretario general de CC.OO. Euskadi, Unai Sordo, ha afirmado que su sindicato mantiene la mano tendida a ELA y LAB para realizar una propuesta común a Confebask de cara a dar salida a la negociación colectiva en Euskadi y, si la patronal "dice no", apostar por un "proceso de movilización conjunta".

En una entrevista concedida a Europa Press, el también aspirante a dirigir CC.OO. ha mostrado, por otra parte, su "perplejidad" ante el discurso del PNV de criticar que los sindicatos se inmiscuyan en el debate político y ha defendido su "legitimidad" para poder opinar e incluso hacer propuestas fiscales o presupuestarias.

Sordo hace un análisis de la situación de la negociación colectiva en Euskadi, donde "se ha movido alguna cosa" pero "no suficiente". A su juicio, no hay "una estrategia de dar salida generalizada a los convenios de ámbito sectorial" y ha añadido que, por contra, la negociación en la empresa "avanza, pero muy poquito a poquito".

Además, ha puesto de relieve el hecho de que, en el ámbito de empresa, por parte de algunos sindicatos "desaparezcan las líneas rojas" y, "lo que parecen reivindicaciones irrenunciables en el ámbito sectorial, cuando bajamos a lo concreto en la empresa, desaparecen y ahí sí se buscan acuerdos pragmáticos".

Sordo ha indicado que eso le lleva a pensar que hay "un intento de bloqueo de la negociación para todos" y se busca "sólo la negociación como un elemento de potenciación corporativa de alguna organización".

En todo caso, cree que haber introducido en el acuerdo de enero, que da preferencia aplicativa a los convenios vascos, una cláusula para reactivar la negociación colectiva "hubiera sido un brindis al sol". "Creo que nadie menos nosotros de verdad quería impulsar la negociación colectiva de forma generalizada", ha apuntado.

En concreto, en relación a la postura de Confebask, cree que está "cómoda en este escenario". En su opinión, tanto Confebask como sus patronales asociadas, desde hace un tiempo, "se conciben más como un lobby para actuar ante gobiernos que como un agente social".

"Si Confebask o las patronales se están concibiendo como asesorías para las empresas y lobbys ante los gobiernos están desnaturalizando su propia función incluso constitucional, se meten en un viaje de destino incierto", ha indicado.

Por ello, Sordo considera un "error estratégico de Confebask" abandonar el "escenario como agente social", que espera que "reconduzca".

Desde la firma del acuerdo de enero que blindaba los convenios vascos, CC.OO. ha insistido en la necesidad de configurar un "frente sindical" para reactivar la negociación colectiva, un planteamiento que Sordo mantiene, pese a que ELA y LAB la semana pasada volvieron a rechazar esta opción.

En este sentido, Sordo ha afirmado que

la central sigue manteniendo la "mano tendida" a estos sindicatos de cara a realizar a Confebask un planteamiento que permita dar salida a los convenios.

Sordo ha destacado que CC.OO. y UGT harán "explícito" un planteamiento sindical "básico" el próximo día 23 de marzo, fecha para la que tienen convocados 15 minutos de paro en demanda del desbloqueo de la negociación colectiva y, previamente se lo comunicarán a ELA y LAB.

El dirigente sindical ha afirmado que se trata de algo "muy sencillo" y es plantearse si se quiere o no renovar los convenios, establecer unas reivindicaciones en las que las subidas salariales serían "prioritarias", además de plantear medidas que "limiten la temporalidad".

MOVILIZACIONES CONJUNTAS

"Sobre esa base de propuesta básica sindical, vamos a hacer un planteamiento conjunto a Confebask y, si Confebask dice que no, vamos a un proceso de movilización conjunta. Hace unos años, un 29 de marzo, en Euskadi hubo una huelga general histórica porque la convocamos las cuatro organizaciones sindicales. Yo no estoy hablando de una huelga general, pero sí estoy hablando de un proceso de movilización en todos los sectores que estén sin convenios renovados", ha apuntado.

El líder de CC.OO. Euskadi ha defendido trasladar a las empresas este planteamiento y que la gente opine "si sería bueno que haya un frente sindical en este terreno o que sigamos con la división". Sordo ha afirmado que no está pidiendo a ELA y LAB que "dejen de ser lo que son" pero "sí un mínimo común para dar salida a la negociación colectiva".

No obstante, su impresión es que "no tienen "ningún interés" en recuperar la negociación colectiva y "entonces estamos hablando ya de otras cosas". En todo caso, ha señalado que el 23 de marzo habrá pronunciamientos de comités de empresa e "igual nos llevamos alguna sorpresa". "A lo mejor hay gente de otros sindicatos que apoyan el planteamiento que nosotros llevemos a las empresas", ha manifestado.

ELA y LAB

Ante la mayor unidad que se percibe entre ELA y LAB, ha apuntado que, desde hace tiempo, venían diagnosticando que lo que había era "un avance en un frente sindical de acumulación de fuerzas soberanista".

"Es un poco como han entendido ellos siempre este espacio en el que normalmente LAB se deja en la gatera los pelos de su modelo de negociación colectiva, -que, en lo teórico es la defensa de marcos sectoriales y solidarios-, pero eso lo aparca con la idea de ir a un determinado esquema político donde esa entente ELA y LAB trate de jugar un papel de condicionar la vida política en clave de acumulación de fuerzas", ha asegurado.

Por lo tanto, cree que la unidad de ELA y LAB "va más en una clave de lobby político" para situar al país "en una dinámica que se pareciera, aunque fuera remotamente, por reminiscencias, al esquema que en su día se planteó en Lizarra". En opinión de Sordo, Euskadi "no está en esa" y ve una "lástima que en ese viaje quien acabe pagando el pato sea la negociación colectiva e indirectamente las condiciones de trabajo de las personas".

PRESUPUESTOS VASCOS

En relación a los Presupuestos vascos, ha afirmado que, mientras haya "el margen fiscal que hay en Euskadi y lo hay", CC.OO. no va a estar de acuerdo con unas Cuentas que podrían ser "más expansivas" si la fiscalidad fuera "más progresiva en Euskadi y tuviera mayor capacidad de recaudación sin deteriorar la economía", algo que ve posible.

Sordo ha manifestado, por tanto, que no comparten la orientación de los Presupuestos vascos que podrían ser unas Cuentas con "más efecto de cohesión social y más efecto tractor de la economía y el empleo".

Por otra parte, ante las críticas del presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, a ELA, al que reprochó que se "inmiscuya en el debate político" y que "impida a la izquierda abertzale poder negociar libremente los Presupuestos, después de que ELA pidiera a EH Bildu no apoyar las cuentas, ha indicado que son dos mensajes que "no tienen nada que ver".

Sordo ha afirmado que "una cosa es el "fregado político en el entorno de los presupuestos que yo ni entro ni salgo" pero "el otro aspecto me parece sorprendente". En concreto, se ha referido a que "alguien "pueda creer que los sindicatos no tienen por qué opinar", cuando, a su juicio, incluso deben tener "algún espacio de interlocución con las administraciones vascas para definir las políticas fiscales o presupuestarias".

"No digo que vayamos a aprobar la fiscalidad de los presupuestos, pero es surrealista que no se cuente con los sindicatos, al menos, para opinar o poder poner encima de la mesa propuestas fiscales o presupuestarias. Eso no es querer inmiscuirse en nada", ha asegurado.

Sordo cree que los sindicatos están "legitimados" para ello. "No niego la legitimidad de las instituciones y partidos para hacer lo que tienen que hacer pero nosotros también ostentamos una representación. A mí, esos discursos de los partidos y del PNV, en este caso, me dejan perplejo", ha concluido.

