El Auditorio regional recibe este lunes al violinista letón Gidon Kremer al frente de la Kremerata Baltica

Orquesta y violinista se encuentran realizando en la actualidad una gira conmemorativa de los veinte años de su fundación con unos conciertos en los que también celebran los 70 años del maestro letón; una gira que iniciaron en la capital lituana y que les está llevando por escenarios de distintos países de Europa. En España, solo actuarán en Murcia y en Oviedo.

La directora general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes, Marta López-Briones, recordó que, "durante 2016, el ciclo Grandes Conciertos fue uno de los que más creció. En concreto, la media de asistentes aumentó alrededor de un 15,5 por ciento, al pasar de los 853 a los 986 espectadores por concierto".

Este incremento, añadió, "se debe, sin duda, al buen trabajo realizado por los programadores del Auditorio regional y desde la Consejería de Cultura para contar cada temporada con algunas de las mejores orquestas del mundo y con formaciones de gran proyección que, a pesar de no tener una larga trayectoria, sí poseen una indiscutible calidad y que siempre sorprenden al público".

EL CONCIERTO

El programa que ofrecerá mañana en Murcia Kremerata Baltica, bajo el título genérico de 'Las estaciones', incluye obras de Philip Glass (Concierto para violín nº 2, 'The American Four Seasons), Alexander Raskatov ('The Season's Digest') y Astor Piazzolla ('Las estaciones porteñas').

La interpretación de la obra de Glass irá acompañada de proyecciones de artistas visuales de prestigio como Jonas Mekas, cineasta de origen lituano reconocido como el padre del cine 'avant garde' americano; Rimas Sakalauskas, joven videoartista lituano; Adam Magyar, figura prominente del arte digital, y Pingo van der Brinkloev, artista digital danés.

TRAYECTORIAS

De todos los violinistas ilustres del mundo, Gidon Kremer ha tenido, quizás, la carrera menos convencional. Como artista prolífico que es, ha grabado más de 120 álbumes, muchos de los cuales tienen prestigiosos galardones internacionales y premios que reconocen sus excepcionales dotes interpretativas.

Además de su faceta como músico, es autor de cuatro libros traducidos a varios idiomas y en los que refleja sus inquietudes artísticas. El último de ellos es 'Cartas a un joven pianista' (2013).

Kremer fundó la Kremerata Baltica en 1997, uniendo a los mejores jóvenes músicos de los tres estados bálticos (Lituania, Estonia, Letonia). Desde entonces, ha realizado con la joven orquesta numerosas giras, con las que ha recorrido festivales y salas de conciertos de todo el mundo. Además, ha grabado más de 25 discos para sellos como Teldec, Nonesuch, DGG y ECM.

Kremerata Baltica y su director se distinguen siempre por presentar proyectos originales, especialmente centrados en la música contemporánea, que le han llevado a asociarse, entre otros, con compositores tan diversos como Alfred Schnittke, Arvo Pärt, Sofia Gubaidulina, Luigi Nono, John Adams, Michael Nyman o Philip Glass, acercando su música al público de una forma que respeta la tradición.

El concierto de mañana en el Auditorio regional de Murcia está programado a las 20.00 horas en la Sala 'Narciso Yepes' y el precio de las localidades es de 35, 30 y 25 euros (según zona).

Las localidades se pueden adquirir en la taquilla del propio Auditorio (abierta el lunes de 9.00 a 14.00 horas y desde dos horas antes del inicio) y en Internet, a través de www.auditoriomurcia.org y

www.ticketmaster.es. En taquilla están disponibles los descuentos habituales para estudiantes, grupos y personas en situación de desempleo.

