Beamonte (PP): "Si el PSOE nos llama solo cuando le convenga, a lo mejor la puerta se cierra"

El único candidato a la Presidencia del Partido Popular (PP) en Aragón, Luis María Beamonte, que será elegido en el XIII Congreso que la formación celebrará los días 25 y 26 de marzo, ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press que "si el PSOE nos llama solamente cuando le convenga, a lo mejor entonces la puerta se cierra definitivamente".

Beamonte es alcalde de Tarazona (Zaragoza) desde 2007, presidente del PP de Zaragoza desde el 27 de diciembre de 2008 y es miembro del Comité de Dirección Regional del PP y de la Junta Directiva Nacional de este partido. Entre 2011 a 2015, fue presidente de la Diputación de Zaragoza y actualmente es diputado en las Cortes autonómicas.

El candidato 'popular' ha indicado que "cuando uno trabaja por los votos, prescindiendo de sus principios, le pasa lo que le pasa, que se queda sin votos y sin principios, y eso es lo que le está ocurriendo al PSOE" aragonés, ha dicho, si bien ha matizado que el Partido Socialista "tiene que seguir escribiendo páginas importantes en la Historia de este país y es necesario".

Asimismo, ha criticado a Podemos ya que "antes decían 'no nos representan' y ahora están dentro de las instituciones", donde "vemos lo que se está haciendo y si quiere uno ceñirse a la Comunidad autónoma y al Ayuntamiento de Zaragoza, estamos asistiendo a un triste espectáculo todos los días".

"Si esas son las maneras de entender el respeto institucional, la vida pública, que cada uno juzgue", ha planteado, haciendo hincapié en que "en su derecho están de defender las ideas que quieran, pero bajo el modelo y el ordenamiento jurídico que nos dimos" y, a partir de ahí, "los ciudadanos decidirán".

En su opinión, "Podemos está siendo el devorador del PSOE, al menos en intenciones" y por su parte los socialistas "miran de reojo a Podemos y, mientras tanto, tenemos infinidad de escenarios de gobierno que están debilitados y con una debilidad en la acción pública fruto de esa situación".

"En el caso de la Comunidad, el presidente Lambán debería plantearse si tiene que seguir con Podemos; se lo digo seriamente, y una de dos, o encontrar la estabilidad o disolver ya la cámara".

Luis María Beamonte ha considerado que, en Aragón, "la izquierda no está a la altura de las circunstancias con los ciudadanos, está demostrando que el compromiso que asumió en su día está siendo un fracaso y esto tiene consecuencias muy graves para el conjunto de la sociedad aragonesa y para muchas personas que lo están pasando muy mal".

"Aquí uno va a ver cómo lleva a uno hacia el precipicio y el otro va a ver como devora al otro", una estrategia que "está siendo una ruina y un fiasco para el conjunto de los aragoneses, un fraude", ha dicho tajante.

LA IZQUIERDA HA SIDO UN FRACASO

Beamonte ha señalado que "Lambán no ha intentado buscar estabilidad institucional fuera de la izquierda y la izquierda ha sido un fracaso; el día que lo intente hablaremos, mientras tanto, Lambán sabrá lo que quiere hacer. De nosotros no se podrá quejar".

Ha recordado que "el PP puso encima de la mesa una serie de cuestiones que tenían que ver con crecimiento, con la materia impositiva, con políticas de inversión, sociales. Si el PSOE quiere hablar, a partir de ahí, en ese escenario, ahí nos va a encontrar".

El candidato ha incidido en que "si no ha querido hablar con nosotros de nada ¿qué vamos a hacer?", subrayando que "si el PSOE va a venir a llamarnos solamente cuando le convenga, pues a lo mejor lo que le pasa es que la puerta ya se le cierra definitivamente".

EL PSOE DEBE CAMBIAR DE ESTRATEGIA

El diputado 'popular' ha esgrimido, respecto a los Presupuestos autonómicos, que "lo que hemos hecho es ser muy responsables, aun cuando deberían haber sido otros los que aprobasen el techo de gasto", una votación imprescindible para poder tramitar el proyecto de ley en la que el PP se abstuvo para facilitar el visto bueno parlamentario, mientras que Podemos rehusó participar, lo cual a Beamonte le parece "asombroso", por lo que espera que la sociedad "lo juzgue con rigor".

"El PSOE debería cambiar de estrategia" y el presidente del Gobierno regional, Javier Lambán, "debería tomar la decisión de romper de una vez por todas con Podemos", ha continuado Beamonte, haciendo notar que esta es "una cuestión de respeto".

A juicio del candidato, "es mezquino plantear un posible acuerdo presupuestario bajo el trato discriminatorio y sectario" a la enseñanza concertada y utilizarla "como moneda de cambio".

COHESIÓN

Beamonte ha opinado, respecto a su partido, que "es el más cohesionado que hay en España en estos momentos, no hay ninguna duda", lo cual "es compatible con que se puedan mantener situaciones de disenso en escenarios concretos y determinados", reconociendo que "la gran fortaleza de una estructura política pasa por su capacidad de cohesión y si no, mal asunto".

Los congresos provinciales se llevarán a cabo después del regional y, según sus cálculos, irán "por el mismo camino de normalidad que está transcurriendo el proceso autonómico en nuestra Comunidad".

De la gestión de Luisa Fernanda Rudi al frente del PP Aragón, Luis María Beamonte ha destacado que "ha sabido mantener una cohesión interna fundamental a la hora de afrontar los procesos posteriores", que influyen en el funcionamiento de los representantes institucionales.

COMPROMISO CON TARAZONA

Luis María Beamonte está satisfecho de su etapa al frente del Ayuntamiento turiasonense, observando que "la experiencia es un grado; hay que abrir la ventana y ver muchas cosas antes de salir a la calle a hacer otras" y, de hecho, "sin experiencia es difícil afrontar un reto político e incluso retos personales que van más allá de la política". "Yo tengo un compromiso con los ciudadanos de Tarazona y cumplo mi palabra".

Preguntado por sus relaciones con el Partido Aragonés, ha explicado que "siempre que me ha tocado coaligarme con el PAR me ha ido bien" y en el ámbito regional "hemos ido juntos en las elecciones generales, se mantiene un buen ritmo de colaboración y entendimiento en el Parlamento, sobre todo en el Senado", de manera que "no hay nada que objetar" y "a partir de ahí, el futuro se escribirá en función de muchas circunstancias".

CRECER

Beamonte ha expresado que "para garantizar el Estado del Bienestar, lo primero que habrá que hacer es crecer", lo que exige "subsidiar tipos de interés, subvencionar inmovilizado en la medida de lo posible, facilitar suelo industrial" y otras medidas como "los convenios con entidades financieras respecto a la implantación de tejido productivo", todo lo cual "no suena en el Parlamento en estos momentos".

Respecto a la reforma del sistema de financiación autonómica, ha vaticinado que "va a haber una lucha importante" por parte de todas las Comunidades porque "cada uno defenderá sus intereses". En su opinión, aunque la población es un destacado parámetro, "tiene que hablarse de otras cosas" ya que "prestar servicios básicos, como los sanitarios y educativos, en una Comunidad tan desvertebrada como la nuestra no es lo mismo que en otras".

En materia de corrupción, ha exigido "tener bien claras las líneas de la indecencia y de la decencia, así como el respeto que debe existir a la legalidad vigente, que los controles de legalidad funcionen". La actitud de quienes se dedican a la política debe ser "incuestionable".

Por otra parte, ha expresado su confianza en que los compromisos que todos han reivindicado en materia de infraestructuras "puedan seguir adelante" y ayudará "siempre que haga falta". Además, ha adelantado que quiere reunirse con Lambán para abordar algunos asuntos que afectan a la Comunidad de manera que "todos empujemos y arrimemos el hombro".

