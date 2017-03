Casado afirma que el PP nacional avala la "responsabilidad" del autonómico y critica que se "retuerzan" sus frases

En su discurso, durante el cónclave asturiano, Casado matizó sus declaraciones de este viernes en una entrevista en TVE, en la que afirmó que el PP aprobó los presupuestos del Gobierno asturiano como compensación al apoyo que la Gestora socialista brindó a la investidura de Mariano Rajoy.

"Ayer nos intentaron hacer una zancadilla, retorciendo una frase para empañar un Congreso", ha criticado. Ha dejado bien claro que "lo que el PP tenga que decir sobre Asturias lo dirá esta ejecutiva (la del PP asturiano) desde Asturias, y nosotros solo vamos a avalar y reforzar lo que digáis.

Ha avalado "la trayectoria de Mercedes Fernández (reelegida este sábado presidenta del PP asturiano), que ha venido a trabajar con la responsabilidad y la capacidad de anteponer los intereses de Asturais a los de su partido". "Habéis sido responsables en el Principado. Ojalá tuviera Rajoy una oposición como la que hace el PP aquí, generosa y rigurosa, exigente y reponsable", ha comentado.

En la misma línea, en su discurso posterior, la reelegida presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, ha defendido las palabras de Casado: el PP "ha dado muestras de realismo y de compromiso con su tierra. Pablo, tú lo dijiste lo dijiste muy bien". "No nos interesaba ser los que más pagamos impuestos de España", ha añadido, en referencia al acuerdo para elevar el mínimo exente en el impuesto de Sucesiones, en virtud del cual el PP apoyó los presupuestos autonómicos.

Eso sí, también ha dado un toque a los socialistas. "En ASturias pidierom responsabilidad de altura de miras y en las cortes dijeron que no antes de que los presupuestos se remitiesen".

Antes de la intervención de Casado, se ha proyectado un vídeo en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, saludaba a los asistentes en el cónclave. Ha felicitado a "Cherines" (Mercedes Fernández) por su reeleción. "Siempre está ahí en los momentos difíciles, tomando decisiones buenas para Asturias en la oposición, siempre con ánimo de construir y no para destruir al contrario". Me hace feliz y me deja muy tranquilo, ha añadido.

ESTIBADORES

Al respecto de temas de política estatal, Casado ha dudado de que a los asturianos "les importe que siga habiendo un colectivo privilegiado en sus puertos (los estibadores)", y sin embargo, ha criticado que el PSOE votase en contra de la reforma y Ciudadanos se abstuviera.

Se ha referido igualmente al comunicado de ETA para anunciar su próximo desarme, un intento de "blanquera su pasado para sacar rédito de su derrota". "Para nosotros las víctimas del terrorismo van a ser nuestro pilar fundamental", ha recalcado. También ha incidido en que el PP "no va a consentir q se quiebre la unidad de España", en Cataluña.

Ha tenido palabras para los "perdedores" que están "malgobernando" el Ayuntamiento de Oviedo. "Hay que revertir", ha advertido, "la pedrada del populismo, que empezó en la Puerta del Sol y ha llegado a Asturias". Los Ayuntamientos del cambio son, según Casado, "los gobiernos de la demagogia, de las calles sucias, del fracaso".

Ha afirmado que el PP quiere "acabar con los pobres, no con los ricos, que si tienen la suerte de ser ricos mejor para ellos", y ha concluido su intervención con versos del ovetense Ángel González, pertenecientes al poema 'Nada es lo mismo'.

