Pedro Antonio Sánchez: "Los malos no van a ganar, y eso se combate con trabajo"

Sánchez, que ha comenzado su intervención dando las gracias por la confianza depositada en él, ha anunciado como primera medida la de nombrar a Ramón Luis Valcárcel presidente de honor del partido.

A continuación ha dado las gracias a su familia, porque "me conocen muy bien, han tenido que sufrir situaciones que no son justas y que no deberían ocurrir nunca, pero su fortaleza hace que no tire nunca la toalla".

"Los malos no van a ganar y en democracia eso se combate con trabajo y mirando a los ojos a la gente. Es lo que vamos a seguir haciendo. Soy, seré y me moriré siendo de este partido, porque es la mejor forma de servir a España y a la Región de Murcia", ha añadido.

Sánchez ha remarcado que no se trata de un proyecto nuevo, sino de continuar el proyecto iniciado. "Hoy tenemos nuevos horizontes que plantearnos, a pesar del proteccionismo que los populismos quieren instaurar, esos tertulianos de jornada partida hacen planteamientos cortoplacistas y que toman la salida facilona. El PP es la alternativa a ese fracaso fácil de predecir".

NUEVOS OBJETIVOS

Sánchez ha destacado lo que ya se ha conseguido en esta legislatura, como ser la comunidad que más ha bajado los impuestos, al tiempo que ha anunciado que en 2018 eliminará el Impuesto de Sucesiones en la Región de Murcia, impuesto que previamente ya había reducido en un 60 por ciento respecto a hace un año y medio.

El nuevo presidente del PP murciano, que ha subrayado ese camino "sin vuelta atrás" de seguir bajando los impuestos, también ha hablado de seguir simplificando los procesos administrativos, de apostar por una libertad económica en la Región de Murcia, "para que los jóvenes y el talento se quede, para sostener el estado del bienestar, la educación y la sanidad, porque para hacer y pagar eso necesitamos empleo".

También ha recordado los pactos y acuerdos a los que ha llegado durante esta legislatura con agentes sociales, universidades u otros colectivos. "Tenemos un gran aliado en Madrid, que es Mariano Rajoy, y lo vamos a aprovechar", para lograr que los proyectos como la Regeneración de la Bahía de Portman o la reactivación de la Variante de Camarillas "no sean promesas o intenciones, sino realidades que ya se pueden comprobar".

