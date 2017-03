Valcárcel: "La nueva política de la izquierda es una moda pasajera, lo que no pasa es la historia"

Valcárcel, que se despide de la dirección del partido tras más de 25 años, no ha querido hace un discurso político sino que ha querido "hablar con el corazón". "No somos robots, ni autómatas, somos personas y ahora toca hablar de mis sentimientos personales".

Sobre su labor al frente del PP murciano ha señalado que "se han hecho cosas y no todo ha sido acierto, pero los aciertos se tienen que atribuir a los que han formado parte de los equipos de Gobierno y a la sociedad murciana, que se ha dejado la piel por hacer de esta región una región más prospera".

"Los fracasos los asumo en su totalidad, pero nunca he hecho algo mal desde la consciencia, simplemente no todas las cosas salen bien, aunque es cierto que pueden generar un daño para alguien que no es merecedor", ha reconocido.

Por otro lado, Valcárcel ha lamentado que Dios "no limitara la estupidez que se da en otros partidos", y añadía que "la nueva política de la izquierda no será más que una moda pasajera, pero lo que no pasa de moda es la historia".

Finalmente, ha tenido palabras para Pedro Antonio Sánchez. "Eres una gran persona y un gran político, estás sufriendo lo que no está escrito, pero estás tendiendo manos, haciendo lo que tienes que hacer sin el más mínimo desmayo, y eso se llama liderazgo".

