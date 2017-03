Los críticos descartan una escisión en Anova aunque lamentan que la nueva dirección no fuese más integradora

En primer lugar, en declaraciones a los medios a su llegada a la III Asamblea Nacional que Anova celebra en Pontevedra y de la que saldrá la nueva dirección, Davide Rodríguez, ha incidido en que no están en la candidatura de consenso al considerar que "no es representativa". "No se hicieron consultas a las bases, no estamos de acuerdo con cómo se construyó y, por eso, hemos decidido no integrarnos en ella", ha manifestado.

Por su parte, Alexandra Fernández ha reconocido que en Anova "existe un 80% de acuerdo sobre el marco ideológico de la izquierda rupturista en clave nacionalista". "Lo que pasa es que hay un 20% de diferencias que tienen que ver, sobre todo, con como entendemos la organización y la falta de esta dirección saliente de desarrollar el proyecto propio de Anova", ha indicado.

En este punto, ha explicado que se vieron en la "encrucijada" de si participar en esa lista que "no fue capaz de integrar a ese 20% imprescindible para tener una Anova más fuerte" por lo que decidieron "apartarse a un lado" al considerar que "entrar en una confrontación iba a suponer debilitar Anova".

"Por lealtad entendemos que Anova es imprescindible y preferimos apartarnos a un lado aunque creemos que esa interlocución monolítica no es todo lo integradora que queríamos", ha manifestado.

Con todo, ambos representantes institucionales se han comprometido a trabajar con "lealtad" al proyecto desde sus respectivos cargos instituciones y desde las asambleas.

