Echenique (Podemos) dice que ahora "hay mayores garantías" de cumplimiento de los Presupuestos de 2017

Ha llamado la atención sobre el hecho de que el proyecto de ley se ha presentado con un retraso de 168 días, aunque el Gobierno es "enormemente escrupuloso" cuando se trata de "leyes de austeridad que vienen desde Madrid y limitan la capacidad de hacer política social"

Aunque el Ejecutivo de Javier Lambán haya elaborado una "hoja de ruta dilatoria", este camino ha servido para que Podemos "haya conseguido, en unas negociaciones que han sido duras, cosas buenas para los aragoneses".

Pablo Echenique ha indicado que en las negociaciones se han introducido compromisos por valor de 103 millones de euros, que "no habrían estado ahí sin Podemos no hubiera participado", una cifra superior a la negociada en 2016. "También hemos conseguido mayores cotas de garantías de cumplimiento", ha añadido.

Echenique ha considerado que el PSOE tiene una "gran habilidad" para "saltarse las garantías", pero las garantías conseguidas pueden servir para que los Presupuestos se lleven a término.

"Hemos abierto algunas vías de futuro", ha continuado el líder de Podemos Aragón, exponiendo que el Ejecutivo regional decía inicialmente que no podía mejorar la Ley de Atención a la Dependencia por ser una competencia estatal, pero "le hemos demostrado que sí se puede", y en materia de Educación, "hemos conseguido que exista un mayor nivel de protección".

Pablo Echenique ha opinado que el Gobierno Javier Lambán, "después de haber investido a Rajoy tenía vergüenza de traer unos Presupuestos pretendidamente sociales a la cámara", de ahí la tardanza, "tan larga y gravosa".

A los diputados de Podemos "nos hubiera gustado que el Gobierno no hubiera elegido esta manera de hacer las cosas", pero el Gobierno "tiene la sartén por el mango". Comparando con la situación del Ayuntamiento de Zaragoza, "el calendario podía haber sido distinto", ha asegurado Echenique.

CINCO MEDIDAS

El portavoz de Hacienda de Podemos, Héctor Vicente, ha mencionado las cinco medidas planteadas por la formación morada el pasado mes de diciembre, como el plan de retorno joven o de impulso al empleo. También el refuerzo de las infraestructuras sanitarias con 17,8 millones, o el pago de las cotizaciones sociales de las cuidadoras de personas dependientes, así como el refuerzo de las partidas para comarcas y las medidas de prevención de la violencia machista.

"No es una cuestión tanto de la cuantía, sino de que todas estas medidas suponen por lo menos la demostración de que es posible apostar por otro modelo" cuando "se tiene voluntad política".

El diputado de Podemos ha afirmado que "hoy por hoy el Presupuesto no es real", afirmando que no se han presupuestado 240 millones en Sanidad, cantidad que el Gobierno "no piensa pagar o piensa pagar sacándolo de otro sitio".

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.