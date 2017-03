Antón Sánchez asegura que para su candidatura en Anova es "innegociable" el camino de la unidad popular

El viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, ha afirmado que el grupo de militantes que aglutina la candidatura que él encabeza para la III Asamblea Nacional de Anova tiene como premisa "innegociable" el camino de la unidad popular.

Con toda probabilidad, y a falta de que este sábado vote la militancia, Antón Sánchez se convertirá en portavoz nacional de la formación nacionalista, sucediendo al histórico Xosé Manuel Beiras y a Martiño Noriega, actualmente alcalde de Santiago por la candidatura de confluencia Compostela Aberta.

Su compañero de bancada en el Parlamento Davide Rodríguez firmó una de las enmiendas más críticas al texto político, que avala la dirección saliente y que defenderá la candidatura de Antón Sánchez, quien ha subrayado que él ha intentado hacer una "lista de integración".

Sin embargo, el militante ourensano ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que no se dieron las condiciones de contar con las "bases". En todo caso, el también exalcalde de Manzaneda explicó que renunciaron a hacer 'oposición' interna y ha mostrado su apoyo personal al que será el nuevo portavoz nacional.

A preguntas de los medios en rueda de prensa este viernes, Antón Sánchez ha remarcado que se trabajó por "hacer una lista de integración, de la diversidad y de la pluralidad", pero ha indicado que tampoco se quiere "coartar el debate necesario después de dos años y medio casi con cinco procesos electorales".

Así, el hasta ahora coordinador de En Marea ha subrayado que "toda la militancia tiene derecho a participar" en el debate y a "hacer crítica", mientras que la dirección saliente -a la que pertenece también Sánchez- debe "hacer autocrítica".

"SALIR CON FUERZA"

"Lo importante es hacer una renovación para salir con fuerza el día después. Nosotros creemos que entre hermanos todo puede debatirse y que, al contrario; si no se produjese ese debate, me preocuparía, porque no tendríamos una organización viva", ha aseverado, antes de expresar que "lo importante es que al día después salgan preparados para que Anova pueda incidir positivamente en el espacio de unidad popular".

"Lo único que para nosotros es innegociable es ese camino de unidad popular que nació en Anova desde el minuto uno, porque no vemos otra manera de ser alternativa que unirnos entre los diferentes", ha dicho sobre, precisamente, una de las cuestiones que más críticas ha suscitado en el seno de la formación nacionalista, por cómo se ha recorrido el camino hasta En Marea.

"Sabemos que es muy complejo, muy tentador, estar en espacios de

confort donde todos nos demos la razón; pero no conocemos otra forma de plantarle cara a las políticas de la derecha como es hacer cesiones y espacios comunes, muchos mínimos comunes que siguen haciendo posible la unidad popular", ha enfatizado Antón Sánchez, quien ha afirmado: "Debatiremos, haremos autocrítica y haremos renovación".

El diputado por A Coruña se ha mostrado "satisfecho" por el "esfuerzo" realizado por parte de los impulsores de su candidatura, aunque la integración que se buscó finalmente no ha fructificado. "La relación es muy correcta y sana, pero hay textos presentados a la asamblea, que son legítimos, pero discrepan (de los que ellos defienden) y que serán debatidos", por lo que "más allá de las listas, habrá ese debate de ideas políticas", ha sentenciado.

CANDIDATURA

En la candidatura de Antón Sánchez se incluyen referentes como Xosé Manuel Beiras y Martiño Noriega, además del diputado de En Marea en el Congreso Miguel Anxo Fernán Vello y los alcaldes de Sada, Benito Portela, y Val do Dubra, Antonio Negreira.

También están cargos que ocuparon puestos orgánicos en la dirección saliente, como Raúl Asegurado, que está llamado también a ocupar un puesto relevante en la futura permanente de Anova -el órgano que ejecuta las decisiones de la Coordinadora Nacional-.

