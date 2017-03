PSOE-RM baraja que las elecciones anticipadas brinden un mandato de 4 años para facilitar un acuerdo con Cs

El PSOE-RM presentará a principios de la semana que viene una "propuesta-borrador" de acuerdo con Podemos y Ciudadanos que recoja las bases para "dar estabilidad en los dos próximos años". Para ello, los socialistas están estudiando los "puntos de intersección" entre los programas de las tres formaciones políticas y está analizando las iniciativas que han presentado de forma conjunta en la Asamblea.

Incluso, el PSOE-RM no descarta la posibilidad de introducir cambios en el Estatuto de Autonomía para que la convocatoria de elecciones anticipadas permitan iniciar una legislatura "normal" de cuatro años, y no limitada hasta que se agote el mandato vigente, tal y como está establecido ahora mismo, lo que facilitaría "puntos de trabajo" de car a alcanzar un acuerdo.

Así lo ha hecho saber el secretario general del PSOE-RM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Rafael González Tovar, quien ha reconocido que, para ampliar el mandato de las elecciones anticipadas a cuatro años "habría que modificar la normativa". Así, se trata de uno de los "puntos de aproximación" que se está explorando y el PSOE está solicitando los informes correspondientes para estudiar su viabilidad.

"No me pida que adelante más", ha pedido el líder socialista, quien ha señalado que el PSOE-RM está dispuesto a "admitir y a pulir" todos aquellos aspectos que hagan factible el acuerdo. Y es que unas elecciones para un mandato de "un año y poco" no son una solución, según González Tovar, quien ha asegurado que va a trabajar "denodadamente" por ese acuerdo y espera que la semana que viene sea un "periodo importante" para ello.

NO PROPONE UN "TRIPARTITO"

Por otro lado, González Tovar ha asegurado que él no ha propuesto nunca un "tripartito", y se pregunta quién es el que ha propuesto esa alternativa. "En ningún momento nadie ha pensado en esa clave, sino que estamos pensando en un acuerdo que haga posible un gobierno en esta Región que tenga los apoyos parlamentarios suficientes", ha remarcado el líder socialista.

En su opinión, el "mantra" del tripartito y del "efecto negativo" sea lo que utilicen "quienes no quieren que haya una solución". No obstante, González Tovar sí que está interesado en que la solución que se pueda aportar "sea factible, sea realista y podamos hacerla juntos con las fuerzas políticas de la oposición, que están en el mismo bloque de cambio en el que estamos nosotros".

En su opinión, el acuerdo entre PSOE, Ciudadanos y Podemos es la "única solución decente y de verdad revitalizadora", y cree que en las reuniones celebradas este jueves con ambas formaciones sí que avanzaron en esas líneas.

En una rueda de prensa, González Tovar ha recordado que se cumple ya un mes de "crisis política e institucional" que está viviendo la Región, y en la que la "incapacidad" del PP por resolverla "ha quedado claramente manifiesta". Mientras tanto, ha remarcado que el PSOE-RM está "trabajando y avanzando" por "desalojar" a los 'populares' del Gobierno regional.

El PSOE-RM está trabajando en ese acuerdo que haga posible esa posible moción de censura y el desalojo de quienes "no apuestan por la regeneración democrática, de quienes mienten y de quienes insultan permanentemente como método político", tal y como "hace el PP", que "no cumple ni las leyes ni su palabra".

El mandato del Comité Regional del PSOE-RM celebrado este miércoles avanzó en la autorización de la moción de censura y en la búsqueda del acuerdo necesario para que salga adelante. En base a ello, González Tovar reinició este jueves las negociaciones con Ciudadanos y Podemos, y lo hizo pidiendo que se hiciera "sin condiciones" y "sin líneas rojas".

En ese sentido, Gonzláez Tovar ha pedido al resto de grupos que "aparten las posiciones partidistas" porque "lo que está en juego en estos momentos es el interés de la Región" y "esa debe ser la única línea que marquemos", así como "acabar ya con esta vergonzosa situación", buscando una política "limpia" y de "regeneración".

El líder socialista se ha mostrado convencido de que el PP, hoy más que nunca, "debe de ir a la oposición para regenerarse". Sin embargo, cree que los 'populares' van a demostrar en su Congreso regional de este fin de semana que "quien miente, quien incumple las leyes y quien falta a la palabra dada y no cumple ni siquiera lo que ha firmado, en vez de tener un castigo va a tener un premio".

Todo ello, "sin la presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que probablemente no ha querido dar la cara en este caso", según González Tovar, quien entiende que "vamos a seguir trabajando para que ese acuerdo sea posible".

La solución, en su opinión, pasa por el "desalojo del PP del Gobierno regional y por tener claro lo que hay que hacer los dos póximos años en la Región". Y en este aspecto, cree que esta situación "prolongada" por el PP "no tiene más prórroga", tal y como se lo hizo saber este jueves a los representantes de Ciudadanos.

"Estamos dispuestos a tirar hacia adelante para que la imagen de la Región de Murcia no sea manchada y arrastrada como lo está siendo hasta ahora", ha anunciado el líder socialista, quien considera que hay que actuar "sin precipitaciones y sin ansiedad", porque el tema es "tan sumamente importante que no podemos ir atolondradamente a buscar soluciones que, probablemente, al final sean un callejón sin salida".

En este sentido, ha advertido a Ciudadanos que "tiene que apostar ya, decididamente, por buscar una solución a este problema". Y la solución, a su juicio, no está en "avanzar un día y, al día siguiente, dar un paso hacia atrás para seguir estando en el mismo sitio". Y es que el tiempo "se está acabando" y cree que "tenemos la obligación de actuar tal y como le dijimos a la ciudadanía de esta Región en las elecciones de 2015".

Así, ha conminado a las formaciones políticas a "buscar el cambio" y, aunque ha admitido que es "muy difícil", cree que ese "posible" si "dejamos las tácticas de partido y nos vamos a los intereses de la Región como elemento central para debatir y acordar". El PSOE-RM, tal y como ha dicho, "no va a parar de seguir intentando hasta la saciedad ese necesario acuerdo".

"EL PP ESTÁ PERDIENDO LOS PAPELES"

González Tovar también ha respondido a la petición del diputado nacional del PP por Murcia, Francisco Bernabé, que le exigió el pasado martes que se pronunciara "sobre la querella admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción de Caravaca contra la actual alcaldesa de Moratalla y coordinadora regional de IU, Cándida Marín".

Al ser preguntado por este asunto, González Tovar ha señalado que la situación de la alcaldesa de Moratalla y la del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez "no tienen nada que ver" porque una querella por un "asunto personal" no es "una imputación por cuatro delitos graves ratificada por la jueza instructora de Lorca".

En segundo lugar, ha recordado que el PSOE tiene un pacto de Gobierno con IU en Moratalla y entiende que los socialistas no están "concernidos" por esa querella personal. Y en tercer lugar, se pregunta "qué le queda al PP de la presunción de inocencia, que solo con una querella presentada en el juzgado ya está pidiendo dimisiones".

A su juicio, el PP está "perdiendo la cabeza". Y ha señalado que si la alcaldesa de Moratalla estuviera imputada, el PSOE "haría lo mismo que ha hecho con alcaldes suyos, a los que ha retirado la confianza.

Pero ha insitido en que la alcaldesa de Moratalla "tiene una querella personal de una secretaria del Ayuntamiento que entiende que no ha sido bien tratada", lo que no tiene "trasfondo político" ni tiene nada que ver con el PSOE. "El PP no solo ve fantasmas sino que manipula las situaciones de esta Región a su antojo", ha concluido.

