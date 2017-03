Críticos del entorno de Davide Rodríguez renuncian a ir en la lista de Antón Sánchez en Anova y a presentar alternativa

En declaraciones a Europa Press, el también diputado por Ourense Davide Rodríguez, que firma una de las enmiendas al texto político con la dirección saliente de la organización nacionalista, ha confirmado que "no presentarán lista" para la Coordinadora, pero también han declinado participar en la promovida por Sánchez, ya que entienden que "no es una lista de consenso".

De facto, esto supondrá que el máximo órgano de dirección entre asambleas, la Coordinadora Nacional de Anova, tendrá una práctica unanimidad para aplicar los documentos que salgan de la asamblea. El portavoz nacional será, con toda probabilidad y a falta de las votaciones de la militancia este sábado, Antón Sánchez, quien sucederá en el cargo al veterano Xosé Manuel Beiras y a Martiño Noriega, que se declara "reservista" en la organización.

"La pluralidad es una riqueza y queremos que tengan voz todas las asambleas de base", ha manifestado Davide Rodríguez, quien entiende que no se cumplen estos requisitos en el diseño de la candidatura que impulsó Antón Sánchez. "Por respeto a la militancia de base, no participamos, no cumple esos mínimos y ofrecemos que dirijan la organización sin contrapeso", ha manifestado.

Esto significa que la Coordinadora no tendrá 'oposición' interna para ejecutar los textos políticos, una situación poco habitual en la izquierda nacionalista.

Dicho esto, Rodríguez ha incidido en que la asamblea de este sábado es "muy importante" y espera que Anova "salga reforzada", porque Galicia "necesita" una organización política que represente la izquierda nacional. "Antón es más que válido y mi apoyo lo va a tener", ha sentenciado, en declaraciones a Europa Pres, Davide Rodríguez.

