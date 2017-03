Fernández pide a Ciudadanos que elija entre transformar Sogepsa en pública o dejar el suelo en manos privadas

"En sus manos está transformarla o dejar el suelo en exclusiva en manos privadas", le ha dicho Fernández a García en respuesta a una pregunta de Ciudadanos en sesión plenaria sobre la situación económica "real" de la empresa mixta Sogepsa.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha asegurado que "de pocas cosas se ha hablado tanto en esta legislatura" como de la situación de Sogepsa. "Le doy datos: 234 iniciativas relacionadas con Sogepsa, dos comparecencias de la consejera, 14 preguntas orales, 95 solicitudes de información y 10 preguntas escritas", ha comentado.

Al respecto, el portavoz de Ciudadanos ha reconocido que "es cierto que se ha debatido mucho pero las zonas de oscuridad sobre situación financiera de la empresa sigue existiendo". Así, ha reclamado una auditoría y un plan de viabilidad antes de que la Cámara autonómica decida sobre el futuro de Sogepsa en lugar de intentar forzar "la ley del embudo".

"No es el único caso de mala gestión unida a la crisis", ha apuntado García, recordando que "la Sindicatura ya lo advirtió en 2011 y no se le hizo caso". "Sin información clara, transparente y fidedigna no vamos a tomar ninguna decisión para tapar una mala gestión", ha advertido el portavoz de Ciudadanos.

Javier Fernández ha apuntado que Sogepsa tiene décadas de trayectoria y le afectó la crisis en el momento en que acumulaba más suelo industrial. El presidente, que ha dicho no compartir muchas de las decisiones que se adoptaron en su momento, ha incidido en que actualmente solo es posible transformarla en pública o dejar el suelo asturiano "en exclusiva" en manos privadas, algo que tendrán de decidir los grupos parlamentarios.

