La bicicleta arriba als polígons

Com que molts polígons no compten amb una xarxa de transport públic eficient, hi ha una gran quantitat d'empleats que arriben al seu treball amb cotxe, cosa que implica més despeses als pressupostos familiars, més contaminació a les ciutats i un augment de les congestions a les vies d'accés.

Per canviar la cultura de la mobilitat, l'AMB ha llançat el projecte Biciempresa, que incentiva l'ús de la bicicleta per arribar a la feina als polígons industrials. El primer pas s'ha donat amb un conveni signat entre l'organisme supramunicipal, l'Ajuntament de L'Hospitalet del Llobregat i sis empreses del polígon Pedrosa d'aquesta ciutat.

Gràcies a aquest acord, l'AMB ha cedit en préstec 25 bicicletes (20 elèctriques i cinc mecàniques) a sis empreses: Puig, Corporació CLD Sutr SL, Ara Vinc SL, Ferro Performance Pigments Spain SL, Reference Laboratory SA i Materias Químicas SA.

Aquestes empreses ofereixen les bicicletes als treballadors interessats, que durant sis mesos les utilitzaran per anar fins a casa seva o bé per arribar fins als mitjans de transport públic propers, com les estacions Fira (L9 del metro), Fira | Europa (FGC) o Bellvitge (Renfe).

Per incrementar la seguretat, l'AMB ha instal·lat mòduls d'aparcament Bicibox a cadascuna d'aquestes estacions, mentre que l'Ajuntament s'ha compromès a millorar i mantenir la xarxa de carrils bici i la seva senyalització. «Un cop analitzem els resultats, des de l'AMB ens comprometem a repetir la prova en altres polígons», assenyala Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB.

El conveni va començar al gener, i a dia d'avui hi ha diferents polígons interessats en el servei (El Pla, Parc de l'Alba, Gavà...). En el cas del Pla, entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat.

«La idea és que la gent que arriba El Pla amb Renfe pugui agafar una bicicleta a l'estació, i s'estalvia la caminada de 15 minuts», precisa Rossend Bosch, responsable de projectes de mobilitat sostenible de l'AMB.

L'AMB ha deixat bicicletes als treballadors de sis empresesA més, confirma que l'organisme tornarà a subvencionar la compra de bicicletes elèctriques. En els últims tres anys, s'han atorgat fins a un màxim de 250 euros per compra, i aquest ajut ha beneficiat 2.000 persones.

Àngels Roger Tomás, responsable de recursos humans a Ferro Performance Pigments Spain, apunta que els treballadors que s'han sumat a aquesta iniciativa agraeixen que puguin arribar més ràpidament a la feina, i no descarta, una vegada acabi el conveni, que l'empresa llogui bicicletes per continuar oferint el servei.

Jornada. L'AMB va organitzar ahir una jornada per analitzar l'impacte de la bicicleta com a mitjà de transport. L'acte va comptar amb la participació de Mikael Colville-Andersen, un expert en mobilitat urbana i director executiu de Copenhagenize Design Company, que s'ha convertit en una de les veus més autoritzades sobre la importància que té la bicicleta per aconseguir la mobilitat sostenible a les ciutats, i sobre com hauria d'organitzar-se el trànsit urbà perquè aquest vehicle tingui més protagonisme.

Més carrils bici. L'AMB ha dissenyat la Bicivia, que és una xarxa estratègica de vies pedalables, i que comptarà en un futur amb 414 quilòmetres de carrils bici al teixit metropolità, dividits entre 201 quilòmetres de xarxa bàsica i 213 més de xarxa secundària. Actualment un 25% d'aquesta xarxa ja és existent. A més, entre els anys 2016 i 2017 l'AMB haurà subvencionat amb dos milions d'euros la construcció d'un total de 24 projectes de carrils bici a 17 municipis, amb la qual cosa se sumaran 26,5 quilòmetres més a la xarxa per a bicicletes que existeix actualment.

Aparcament segur. A 19 municipis metropolitans hi ha més de 1.700 places Bicibox, l'ús dels quals és gratuït. Aquests se situen prop d'estacions de trens, metro o nuclis comercials, i busquen que els usuaris combinin el transport públic amb la bicicleta.

En primera persona

Encarna Martos Chacón, atenció al client a Ferro Performance Pigments Spain SL

«Tenir una bicicleta m'ajuda a recórrer més ràpid les distàncies. Des de la feina tinc com 20 minuts caminant fins a l'estació de Bellvitge, i amb bicicleta trigo menys de deu. Com és plegable, la pujo fàcilment al tren de Renfe, i quan baixo a Sant Andreu, segueixo amb bicicleta fins a casa meva, al barri de Roquetes. Quan acabi aquest programa analitzaré si segueixo utilitzant una bicicleta per als trasllats».

Jaume Morera, departament d’I+D a la Corporació CLD Sutr SL

«Gràcies a la bici elèctrica trigo només 20 minuts des de casa meva a Esplugues fins al treball, al Polígon Pedrosa, a L’Hospitalet. Si he d’utilitzar el transport públic, entre el tramvia i el metro, més la caminada des de l’estació, trigo entre 40 i 45 minuts. A més, com és elèctrica gairebé no faig esforç quan el pendent del terreny puja, i prefereixo viatjar a l’aire lliure, veient la ciutat, que estar al metro, sota terra».

