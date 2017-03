Nino Torre, en la presentación de los "agentes electorales" de Susana Díaz

Más de 1.000 jóvenes del PSOE se han organizado ya para apoyar a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en el proceso de primarias, en el que participarán como "agentes electorales" en todo el territorio. La plataforma nace con el respaldo del secretario general de JSE, Nino Torre, que, "a título personal", ha defendido que la líder de los socialistas andaluces es la mejor candidata para el PSOE y se ha mostrado convencido de que los 'susanistas' son mayoría en la organización juvenil del partido.

Así lo ha asegurado Torre en la presentación de la red de voluntarios para apoyar a la presidenta de Andalucía, en un bar del madrileño barrio de Chueca, en la que ha estado acompañado de una decena de miembros de la organización juvenil de Andalucía, Aragón, Cataluña, La Rioja y Madrid.

Pedro Sánchez cuenta también con su propia plataforma de apoyo entre los jóvenes, que nació con 350 militantes de Juventudes Socialistas del PSOE y del PSC.

JUVENTUDES NO TOMARÁ PARTIDO

El líder de Juventudes Socialistas, que ha asegurado que la organización como tal "no apoyará a nadie", ha explicado que una vez que se confirmó el pasado domingo que la presidenta de Andalucía se presentará formalmente como aspirante a la Secretaría General, los miembros de la organización fueron intercambiando mensajes para organizarse.

Y "tres días después" son ya "más de mil voluntarios jóvenes en toda España" los que quieren ayudar a que Susana Díaz sea la próxima secretaria general del partido. Según ha explicado Torre, están convencidos de que Díaz es "la persona adecuada" porque es "una mujer ganadora", que tiene experiencia de gestión y que "apuesta por los jóvenes", como, ha dicho, demuestran sus políticas en Andalucía.

Según ha dicho, a partir de ahora comenzarán a preparar su campaña de apoyo a su candidata, que comienza este jueves con la etiqueta en las redes '#LosPrimeros1000' y que contará también con "un gran acto" con Susana Díaz.

ESTARÁN EN LA PRESENTACIÓN DE SUSANA DÍAZ

Por lo pronto, también ha garantizado que estarán en la presentación de la candidatura, el próximo 26 de marzo en Madrid. Entonces, ha augurado que serán ya más los miembros de esta red, porque está convencido que los apoyos seguirán creciendo.

En total, Juventudes Socialistas cuenta con 9.000 afiliados, mientras que la organización juvenil del PSC tiene otros 1.000. Todos tienen derecho a voto en las primarias.

Torre ha asegurado que su sensación es que en Juventudes, la candidatura que "más apoyo recibe" es la de la presidenta de Andalucía. Tras admitir que la organización juvenil tradicionalmente está en los postulados más de izquierdas, ha negado que el ex secretario general Pedro Sánchez sea más de izquierdas que Susana Díaz.

Para empezar, según ha dicho, en el PSOE todos sus militantes son de izquierdas y, desde luego, Susana Díaz es "una mujer profundamente de izquierdas".

NO HAY QUE SACAR "EL IZQUIERDÓMETRO"

"Yo no creo que sea adecuado sacar el izquierdómetro y me niego a diferenciar a compañeros entre más socialistas o menos. En este partido los cientos de miles de militantes de las JSE y el PSOE son socialistas y me niego a diferenciar a los compañeros entre más o menos socialistas, entre buenos y malos", ha remachado.

Dicho esto, Torre ha subrayado que los voluntarios que están con Susana Díaz van a hacer una campaña en positivo, sin entrar en ataques a otros candidatos, y evitando los insultos, porque, ha remachado, son "todos socialistas".

Por otra parte, el líder de Juventudes comparte el criterio de la Gestora en contra del voto telemático en las primarias. A su juicio, este sistema, que defienden los 'sanchistas', "puede dar problemas" porque no garantiza adecuadamente el voto secreto y libre de los militantes.

En su opinión, de la misma manera que en las elecciones generales no se permite votar por Internet, el PSOE no debería hacerlo en sus primarias. "Quizás no estamos preparados, no estoy de acuerdo", ha explicado Torre.

Lo que sí ha defendido Torre es la celebración de debates entre los candidatos, tal y como ha pedido ya el diputado vasco Patxi López. Para el líder de Juventudes, sería "saludable" que los aspirantes a la Secretaría General confrontaran sus debates y que toda la militancia conozca sus propuestas.

De la misma manera, y aunque ha insistido que su presencia en esta plataforma es a nivel personal, ha defendido que es bueno que los dirigentes del partido se vayan posicionando entre las tres candidaturas que se han anunciado ya para estas primarias. "Lo más fácil es ponerse de perfil, pero es un momento muy difícil y ahora toca dar la cara", ha señalado, para después explicar que, por eso, cree que es bueno que los jóvenes conozcan su opinión.

Eso sí, también ha expresado su confianza de que lo que ocurra en el 39 Congreso del PSOE "no afecte" al cónclave que después celebrará la organización juvenil, los días 14 y 15 de julio. Es más, ha defendido que el partido en su conjunto debería superar la "situación difícil" que atraviesa y el "desagarro terrible" que vivió en el Comité Federal del 1 de octubre.

Esta vez, ha dicho, no caben "experimentos" y será necesario que, una vez concluya este proceso, todo el partido se ponga "detrás" del ganador.

Consulta aquí más noticias de Asturias.