Gobierno murciano, sobre la moción de confianza al presidente, pide responsabilidad y menos "politiqueo"

"Basta ya de ocurrencias, necesitamos políticos que sumen, construyan, aporten su hombro, y no pongan palos en la rueda", ha advertido Arroyo, quien ha lamentado el "politiqueo" en este sentido.

A su juicio, "lo importante es trabajar por la cultura de la Región, en la creación de empleo", para lo que ha recordado que el Gobierno murciano "ha creado 23.500 empleos en el último año", o "seguir bajando impuestos y para eso es para lo que nos eligen los ciudadanos de Murcia, para ser valientes y centrarnos en lo importante, porque el resto es politiqueo".

Arroyo, que ha insistido en la necesidad de contar con políticos que "cada día no se les ocurra una ocurrencia y que sumen en un proyecto común, que Murcia no salga en los informativos, no se dañe su imagen ni se perjudique a la sociedad", ha dejado claro que "a lo mejor para algunos políticos lo importante es su ego y salir en televisión, pero para otros políticos nos interesa trabajar en seguir esforzándonos por un proyecto común y no perder el foco importante, que son los ciudadanos de Murcia, y no ponerlo en riesgo".

Lo demás, ha dicho, "es politiqueo, un lío, y estamos aquí para atender cuestiones importantes de la gente, si no, nos van a aborrecer los ciudadanos a todos los políticos". "Vamos a dejar de lanzar titulares que nos gusta mucho vernos en la prensa", ha concluido.

