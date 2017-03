Consejo Gobierno.- Los Presupuestos responden a la "óptica de la izquierda" y entrarán en vigor en mayo

En rueda de prensa, Fernando Gimeno ha informado de que este año suben los presupuestos de todos los Departamentos excepto del suyo, Hacienda y Administración Pública, y el del presidente, Javier Lambán. Las cuentas tienen un marcado carácter "social", ha continuado, subrayando que se recogen todos los pactos de investidura. El Presupuesto para 2017 contempla un gasto total de 5.577.164.909,20 euros, cifra que recupera los niveles de gasto del año 2012 y que experimenta un incremento del 8,72 por ciento respecto al presupuesto de 2016.

Gimeno ha dicho que la aprobación de estos Presupuestos significa que "la izquierda es capaz de ponerse de acuerdo" y, además, "da credibilidad a la alternativa de izquierdas".

Ha reconocido que "no hay ningún certificado de garantía" de que el trámite parlamentario estará terminado en los primeros días de mayo y ha comentado que los Presupuestos llegan a las Cortes con la "vocación" de obtener el apoyo mayoritario tras una tramitación que hasta ahora ha sido "rara", dado que "no hay ningún antecedente" de unos Presupuestos conocidos "por todo hijo de vecino".

"No hemos escuchado muchas sugerencias" de las entidades que suelen hacer propuestas, ha lamentado Gimeno, quien ha recalcado que sí se incluyen las últimas propuestas formuladas por Podemos.

EMPLEADOS PÚBLICOS

Los Presupuestos de Aragón se basan en una previsión de crecimiento del 2,5 por ciento para este año, aunque podría aumentar, y una inflación del 1,1 por ciento.

Se contemplan la subida de los salarios de los empleados públicos de un uno por ciento y el pago del 25 por ciento de la paga extra de 2012 de los funcionarios autonómicos, pero estas medidas dependen de que así lo recojan los PGE.

El Gobierno de Aragón quiere hacer fijos a los interinos de la Administración autonómica, lo que también requiere el visto bueno del Ejecutivo central y, antes, de la Mesa de la Función Pública, ha expuesto Gimeno, quien ha opinado que la evolución de la crisis permite ahora "hacer planteamientos que eran difíciles de hacer" antes.

Los Presupuestos son más "expansivos" que el año pasado y siguen centrados en combatir la pobreza y recuperar los servicios públicos, ha continuado Gimeno, mencionando la defensa de la Educación pública. Además, las inversiones crecen más que en el anterior Presupuesto.

Los costes de los intereses bajan y la deuda pública sigue creciendo por el déficit, que este año deber situarse en el 0,6 por ciento, lo que es "difícil de cumplir" pero permitirá a la Comunidad disponer de 218 millones. Los gastos situados fuera de los Presupuestos han bajado a 70 millones de euros a finales de 2016 y el Ejecutivo tiene la intención de suprimirlos por completo, de la misma forma que el pago a proveedores se sitúa en 21,07 días en diciembre de 2016.

"La presión fiscal no se modifica", ha destacado el consejero de Hacienda, quien ha hecho notar que sí aumentarán los ingresos por la recaudación en la ciudad de Zaragoza del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), que podría suponer unos ingresos de 20 millones para la Comunidad Autónoma.

PGE

"Parece como si se acabara el mundo por no tener Presupuestos", ha continuado el consejero de Hacienda, apuntando que a fecha de hoy seis comunidades están tramitándolos todavía, y ha observado que aún no se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Si todas las comunidades tienen Presupuestos, es imposible pensar que el Estado no los tenga", ha planteado Fernando Gimeno, quien ha hecho hincapié en que en este caso el de Aragón se quedaría "muy cojo" porque presentaría "muchas deficiencias", en alusión a la financiación autonómica, los convenios sectoriales y las inversiones del Estado.

"Vamos a presionar" para que las Cortes Generales aprueben los PGE, ha anunciado Gimeno, quien ha comentado que el Grupo Socialista del Congreso podría presentar una enmienda de devolución, pero el Gobierno de España podría aprobarlos con los votos de los Grupos Canario y del PNV.

Fernando Gimeno ha expresado que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) recoge qué ingresos corresponden a las Comunidades Autónomas, advirtiendo de que el Ejecutivo regional "no renuncia" a todas las posibilidades que convengan a Aragón. "El Estado tiene más ingresos y no son suyos", ha proseguido Gimeno, quien ha avisado que si en mayo "no ha resuelto el tema, montamos un pollo en toda España que se resuelve".

Gimeno es "optimista" y cree que sí se aprobarán y el Ejecutivo de Lambán trabajará "para que todos los recursos lleguen a Aragón", puntualizando que prefiere "no guerra, sí Presupuestos".

NO ES UN PULSO

"El Presupuesto no es un pulso", ha aseverado el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, quien ha considerado que "podíamos haberlo aprobado hace meses" y ha indicado que cuanto más se tarda más difícil es ejecutar las cuentas. El Presupuesto "no es un fin en sí mismo" y su aprobación "redunda en beneficio de la gente", pidiendo a todos "responsabilidad, madurez y altura de miras".

Asimismo, ha dejado claro que "es de toda la izquierda" y "consolida el giro social" emprendido hace un año y medio, poniendo de relieve algunas actuaciones como el impulso al equilibrio territorial y la cohesión social, o la recuperación de los servicios públicos.

Ha resaltado algunas medidas, como el incremento de un 50 por ciento de las becas de comedor escolar y material curricular, el refuerzo del Instituto Aragonés de Servicios Sociales para dotar la renta básica y el ingreso aragonés de inserción, o la puesta en marcha de un plan para el retorno de los jóvenes emigrados y otro contra la violencia machista.

Las ayudas al alquiler se presupuestan con siete millones de euros y la rehabilitación de viviendas con 10, mientras que las políticas activas de empleo crecen un 13 por ciento y el apoyo al comercio se dota con 1,5 millones. La Unidad de Control del Gasto se suprime en aplicación del acuerdo con Podemos.

