La concejala de Hacienda justifica el remanente de tesorería por las limitaciones de la prórroga presupuestaria

Lo ha hecho durante la liquidación del presupuesto que se ha presentado en el pleno de este jueves y en que el gobierno local ha recibido críticas por parte de algunos grupos de la oposición. El concejal del PP Alfonso Araujo ha criticado que sólo se ejecutara el 86% de lo presupuestado, "es bajo y lo que se caen son las obras que pueden cambiar la imagen de Avilés. No se gastaron 6,6 millones de euros que podían estar funcionando en la ciudad y se han quedado en el cajón", ha apuntado.

El edil de Ganemos, Agustín González, ha criticado que no se hayan gastado el dinero que estaba disponible en 2016 "en una ciudad con problemas. El gobierno sigue la política de Maastricht", ha dicho. Ha apuntado que "una vez superado el plan financiero que ataba a este ayuntamiento la política debe virar, no al derroche, al no ahorro, al poner todos los medios al servicio de la sociedad y en ese punto nos encontraremos".

Ruiz ha apuntado que el "80% de los proyectos de 2016 se están ejecutando ahora" y ha asegurado que a pesar de las restricciones de la prórroga "el cien por cien de ayudas se han ejecutado y se han dado por encima de lo presupuestado".

OTROS ASUNTOS

El pleno ha aprobado, por unanimidad, los tres asuntos que se incluían en el orden del día. Así, los festivos locales de Avilés en 2017 serán el Lunes de Pascua (2 de abril) y el día de San Agustín (28 de agosto), se dio el visto bueno al convenio de colaboración entre Principado de Asturias y los ayuntamientos de Avilés e Illas para prestar servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia y se aprobó iniciar una modificación del PGOU para adaptarlo a la legislación sobre las servidumbres aeronáuticas.

