Metallica ha anunciado que incluirá a España en su gira Metallica: Wordwired Tour, en la que presentarán en directo las canciones de 'Hardwired... To Self-Destruct', y que actuará en el WiZink de Madrid el 3 y el 5 de febrero de 2018 y en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 7 de ese mes.



El tour comenzará con dos conciertos en Amsterdam, en el Ziggo Dome, los días 4 y 6 de septiembre de este año con el grupo noruego Kvelertak como teloneros, ha informado Live Nation en una nota.



La preventa de entradas comenzará el próximo martes para miembros de su club, y el día 22 para usuarios registrados o que se registren en www.livenation.es. El 24 de marzo tendrá lugar la venta general. En ambas preventas (Miembros Legacy Met Club, Fifth Members y preventa de Live Nation), los usuarios accederán a la web de Ticketmaster o LiveNation, donde deberán iniciar sesión con su cuenta personal.



Las entradas para esas preventas serán nominativas y los datos del comprador se asociarán a ella, por lo que tendrá que ser obligatoriamente uno de los asistentes al concierto, con un máximo de dos entradas por transacción. En la venta general, las entradas también serán nominativas y se podrán adquirir cuatro entradas por transacción.



"Hardwired... to self-destruct" se publicó el pasado 18 de noviembre por la propia discográfica de Metallica, Blackened Recordings, y debutó en el número 1 en todo el mundo, vendiendo más de 800.000 copias en su primera semana.

