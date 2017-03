Crecen las multas por aparcar sin permiso en plazas para personas con discapacidad

Miles de madrileños estacionan cada año sin permiso en las plazas reservadas para personas con discapacidad. Esta práctica ilegal que se ha convertido en habitual en los últimos años creció el año pasado un 5,5%: hubo 18.246 denuncias frente a las 17.282 de 2015, según el portal de datos abiertos del Ayuntamientos de Madrid. El aumento no puede achacarse a ningún plan municipal ni al incremento de efectivos destinados a estas labores, ya que Policía Municipal (6.180), agentes de movilidad (670) y controladores del SER (casi 2.000) no han visto incrementadas sus plantillas en los últimos años.

"Evidemente hay algo que está fallando. Creo que el Ayuntamiento de Madrid debería realizar alguna campaña de sensibilizazión en este sentido para intentar educar y concienciar a la población sobre este tipo de comportamientos", señala Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Órgánica de Madrid (Famma). Estacionar en una zona destinada a personas con discapacidad está considerado una falta grave y su sanción asciende a 200 euros, abonable con una reducción del 50% si se paga en los 20 siguientes días a su notificación.

El Ayuntamiento debería realizar alguna campaña de sensibilizazión para intentar concienciar a la población sobre este tipo de comportamientos Hay quienes aparcan sin más a sabiendas de que pueden ser sancionados, pero hay una buena parte que intenta simular ser poseedor de una tarjeta autorizada para estacionar en una zona reservada a personas con discapacidad. En 2016, el Ayuntamiento tramitó hasta 2.355 denuncias relacionadas con el uso fraudulento de estos distintivos (TEPMR). Entre las tipologías de fraude se encuentran las fotocopias y falsificaciones, la utilización del distintivo por parte de alguien no autorizado y el uso de tarjetas caducadas. "La tarjeta es para que la utilicen las personas que lo necesitan con el objetivo de facilitar la integración. No puede tolerarse su uso por parte de personas que no estén autorizadas a menos que vayan acompañadas por un beneficiario", critica Font.

También hay ciudadanos que utilizan la tarjeta de una persona fallecida, hecho que Famma denunció ante el Consistorio tras recibir numerosas quejas de sus asociados. Según datos municipales, en el padrón figuran como finados 5.379 personas beneficiarias de estas tarjetas. El Ayuntamiento ya les ha enviado una carta en la que se les informa de que las tarjetas han de ser devueltas.

El área de Medio Ambiente y Movilidad tiene previsto iniciar el próximo mes de abril una campaña de control para intentar frenar el uso indebido de las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Estos distintitvos incluyen desde mediados de 2016 dispositivos electrónicos (etiqueta NFC y código QR) para facilitar la labor de detección del fraude.

Más de 32.000 distintivos en vigor

En Madrid capital hay 32.421 tarjetas TEPMR en vigor, que autorizan a sus titulares a acceder a las Áreas de Prioridad Residencial (APR) y a aparcar en las 150.000 plazas del SER y en diversas reservas de estacionamiento dentro de la ciudad como la carga y descarga. Actualmente existen 7.350 reservas de estacionamiento para personas con movilidad reducida con TEPMR (2.083 dentro de la zona SER), que cuentan con 8.853 plazas reservadas (2.568 en zona SER).

Los titulares de estas tarjetas pueden, además, circular y aparcar cuando hay restricciones de estacionamiento por la aplicación del protocolo por contaminación de NO2 y cuando se aplican temporalmente limitaciones de circulación en zonas concretas, como en la Gran Vía las pasadas Navidades. Estas mismas facilidades se ofrecen a las personas titulares de tarjetas TEPMR cuando hayan sido expedidas en otro municipio, comunidad autónoma o incluso en otro país de la Unión Europea.

Consulta aquí más noticias de Madrid.