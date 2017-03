El coste laboral sube un 3,1% en el cuarto trimestre de 2016 en Asturias

por Navarra (2,2%), según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De este modo, el coste ha ascendido a 2.772,28 euros por trabajador y mes, superando la media nacional de 2.649,97 euros. La tabla del coste laboral la lidera la Comunidad de Madrid, con 3.095,72 euros. Por el contrario, en Extremadura se ha registrado el menor coste laboral por mes y trabajador, con 2.185,16 euros.

El INE ha informado además de que en los últimos tres meses de 2016 se registraron 67.464 vacantes de empleo -770 en Asturias-. De ellas, el 90,3 por ciento pertenecían al sector servicios. No obstante, Estadística precisa que la mayoría de las empresas preguntadas afirmaron que no había vacantes por cubrir porque no necesitaban trabajadores adicionales para el periodo octubre-diciembre de 2016.

