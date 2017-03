C's pide al presidente regional que se someta a una cuestión de confianza en la Asamblea

El portavoz de la formación naranja, Miguel Sánchez, ha anunciado que esta misma mañana pedirá al presidente regional "que sea valiente, honesto" y se someta a una cuestión de confianza, como paso previo a la moción de censura.

Según el Estatuto de Autonomía, el presidente del Consejo de Gobierno es el que debe plantear en la Asamblea Regional la cuestión e confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. Para que obtenga la confianza de la Cámara debe recibir más votos a favor que en contra.

En caso de que no obtuviera la confianza de la Cámara , el presidente regional deberá presentar su dimisión y la presidenta de la Asamblea deberá de convocar en un plazo máximo de 15 días un Pleno para elegir nuevo presidente del Consejo de Gobierno.

"Queremos que se someta a esa cuestión de confianza antes del día 27 y que vea si tiene o no el apoyo de la Cámara", ha dicho el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez.

Éste ha reiterado que la formación naranja seguirá adelante con el proceso de moción de censura a partir del 27 de marzo en caso de que el presidente no se someta a esa cuestión de confianza, no dimita o convoque elecciones, como ya le pidieron. Asimismo, piden al PSOE que "tenga paciencia" y que "no se precipite" porque hay que dar "estabilidad" a la Región.

Consulta aquí más noticias de Murcia.