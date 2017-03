Feijóo reprocha al Ayuntamiento de Pontevedra que "critique" que Ence opte por Huelva cuando "no le da licencia"

El presidente de la Xunta y jefe de filas del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado este miércoles a los responsables municipales de Pontevedra que "critiquen" la decisión de Ence de llevar a Huelva la planta de biomasa prevista en Lourizán cuando "son ellos justamente los que no quieren darle la licencia".

"No parece razonable ir en contra de una empresa que se dedica a transformar madera", ha opinado, no sin evidenciar que en Galicia se encuentra el 47 por ciento de la masa forestal de España y que su sector maderero ocupa a más de 60.000 personas. "Si no transformamos la madera en Galicia y hay que venderla fuera, el precio baja y muchas familias van a perder mucho dinero", ha argumentado.

Dicho esto, el mandatario ha asegurado que el Gobierno gallego está "a disposición" de Ence si "persiste" en instalar una planta de biomasa en Pontevedra a través de la tramitación de un plan sectorial que tardaría entre 20 y 22 meses. "Si no puede esperar al plan sectorial y la puede hacer en otro ayuntamiento, es decisión de la empresa", ha resuelto.

En este punto, ante el ofrecimiento del ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade para que Ence estudie la viabilidad de esa planta en el polígono industrial de Folgoso, Feijóo ha indicado que la Xunta no tiene "nada que añadir". "Si lo propone será porque lo tiene medido", ha finalizado.

PAZO DE LOURIZÁN

Por otra parte, Feijóo ha declarado que le "sorprende" que la Diputación de Pontevedra "no ponga un euro" para rehabilitar el Pazo de Lourizán "y no deje a la Xunta conseguir dinero" para la remodelación del que ha calificado como un "edificio estrella" y "uno de los bienes de interés cultural más atractivos de Galicia".

En alusión a las aspiraciones de Ence de instalar en el Pazo de Lourizán un centro de investigación, y tras la negativa del organismo provincial (propietario del inmueble y los terrenos circundantes, aunque cedidos a la Xunta) a facilitar esa actuación, el presidente del Gobierno gallego ha tildado de "sorprendente que la Diputación prefiera que se vaya deteriorando a que la Xunta consiga el dinero para recuperar su esplendor".

"Uno de los primeros efectos de esa decisión es que no podamos poner en valor el edifcio de Lourizán", ha remarcado Feijóo, quien ha recordado que en una reciente reunión con la presidenta y el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva y César Mosquera, respectivamente, les propuso un acuerdo para "rehabilitar" la casona si la propiedad era transferida a la Xunta.

"No queremos vender Lourizán, queremos rehabilitar Lourizán, que tiene que ser un patrimonio público, de todos los pontevedreses y de todos los gallegos", ha concluido.

Al hilo de ello, ha cuestionado que mientras "el PSOE fuera de Galicia está a favor de Ence", en alusión a las fábricas que la empresa tiene en Navia y en Huelva, "en Galicia, como gobierna con el BNG, está en contra".

