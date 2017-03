CaixaForum muestra la riqueza cultural que aportó la dinastía Ming a China

El director de CaixaForum Zaragoza, Ricardo Alfós, la subdirectora del Museo de Nankín, Wentao Liu, y el director de Nomad Exhibitions, Tim Pethick, han explicado en rueda de prensa el contenido de esta exposición, titulada 'Ming. El imperio dorado'.

Alfós ha precisado que Zaragoza es la quinta ciudad europea que recibe esta muestra, tras visitar Ámsterdam, Edimburgo, Barcelona y Palma de Mallorca, en estos dos últimos casos dentro de la red de CaixaForum.

Ha añadido que todos los objetos provienen del Museo Nacional de Nankín y entre ellos hay cerámicas, pinturas, esmaltes, porcelanas, joyas, textiles, obras sobre papel y "otros tesoros nacionales".

Ha agregado que la dinastía Ming gobernó durante tres siglos y contó con 16 emperadores, una época durante la cual "se desarrolló un complejo sistema imperial" y en la que, entre otras cosas, se finalizó la Gran Muralla y se construyó la ciudad prohibida.

Por su parte, la subdirectora del Museo de Nankín, Wentao Liu, ha manifestado que esta ciudad ha sido la capital de seis dinastías, una de ellas la Ming, "es uno de los lugares con más avance económico, social y cultural" del país y su museo alberga más de 450.000 piezas encontradas en diferentes excavaciones que reflejan la cultura china y su evolución.

De la dinastía Ming ha subrayado que "es de las más destacadas e importantes" de su cultura y de la exposición ha asegurado que las piezas son "las más significativas" de esa época, con "artículos muy apreciados por nosotros" y la presencia de "los más altos pintores de la época" y la presencia del mapa de Matteo Ricci, que aportó en su momento "el conocimiento europeo" a China en cuanto "a visión global", ha detallado.

El mapa que se exhibe sobre los países del mundo se considera una de las aproximadamente 25 copias en color del original de Ricci, un sacerdote jesuita italiano que lo confeccionó en 1602, durante el reinado Wanli (1572-1620), a finales del periodo Ming. Representa una síntesis del conocimiento europeo y chino sobre el mundo.

PIEZAS

El director de Nomad Exhibitions, Tim Pethick, ha precisado que las piezas elegidas son las más representativas para ilustrar la dinastía Ming, además de que tienen valor en sí mismas. De entre todas, ha destacado por su "fragilidad" el mapa de Matteo Ricci, que solo se ha expuesto con anterioridad una vez y durante un mes.

También ha indicado que hay algunas obras que solo se van a poder ver en la itinerancia de la exposición en España ya que están relacionadas con la vinculación comercial que hubo entre ambos territorios sobre la plata.

La primera parte de la muestra se centra en los inicios de la dinastía, Da Ming, que significa 'gran resplandor', y que supuso el gobierno de la familia Zhu, china, "tras el yugo mongol", una época en la que tuvo lugar "un florecimiento extraordinario de las artes".

En los 276 años que estuvieron presentes los Ming, la población pasó de 65 a unos 175 millones de personas y del periodo final destaca su "apertura al mundo y un aumento de la cultura del consumo, que llevó a reducir el poder del emperador".

La muestra se divide en cuatro ámbitos, el primero 'Palacios y murallas' aborda el poder imperial y la vida en la corte, los objetos rituales, la decoración en la dinastía Ming y el palacio de Nankín.

La segunda, 'La sociedad ideal', trata sobre la importancia de los papeles tradicionales en una sociedad basada en una jerarquía de cuatro clases: funcionarios, hombres con una educación reglada, campesinos, y artesanos y comerciantes. También analiza el papel de las mujeres.

En el apartado titulado 'La buena vida' se refleja la economía Ming y su evolución, el mundo del artista erudito, los maestros de la Escuela de Wu y las tres perfecciones -la poesía, la caligrafía y la pintura-.

Finalmente, la sección 'Más allá del imperio' explica el gobierno del mismo, sus dificultades e incluye el Mapa del sinfín de países del mundo, de Ricci.

La exposición está producida por la Obra Social 'la Caixa' y organizada por Nomad Exhibitions, en asociación con el Museo de Nankín. Se puede visitar de lunes a domingo, de 10.00 a 20.00 horas, con entrada gratuita para clientes de 'la Caixa' y menores de 16 años, mientras que para el resto tiene un precio de cuatro euros, que incluye el acceso al resto de muestras del centro.

ACTIVIDADES PARALELAS

La exposición incluye actividades paralelas, como la conferencia inaugural que impartirá este jueves, 16 de marzo, a las 19.00 horas, el

comisario independiente y escritor Allan Carswell y el ciclo de cine 'A time to live and a time to die', en colaboración con Casa Asia, que incluye cinco películas chinas durante otros tantos lunes del 20 de marzo al 17 de abril.

Igualmente, a partir del 2 de mayo se celebrará la Semana Cultural China con cuatro conferencias desde ese día y hasta el viernes 5, mientras que el fin de semana habrá talleres sobre la ceremonia del té, caligrafía china y cocina china, con un show-cooking y degustación.

Asimismo, habrá visitas guiadas, para grupos -ya se han concertado con 104 grupos de colegios-, así como visitas con café tertulia, en familia, actividades para estas últimas y la visita a través de cuentos y leyendas chinos.

