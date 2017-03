Maza niega que haya presiones y elude opinar sobre el caso Auditorio porque sería "muy temerario"

No obstante, ha defendido los criterios de "defensa de la legalidad e imparcialidad más absoluta" y ha manifestado que el nuevo fiscal superior de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, que ha tomado posesión de su cargo este miércoles, "lo hará magníficamente, como lo ha hecho hasta ahora en todos sus casos".

También ha aprovechado para negar la existencia de presiones que obligaron al relevo del anterior fiscal superior, Manuel López Bernal, a quien ha definido como "excelente profesional", dado que Manzanera "es sobradamente conocido en todos los asuntos que ha llevado y no ha habido presión en absoluto ninguna".

Se ha referido a su comparecencia ante el Congreso de los Diputados para referir dos casos denunciados de dos fiscales, que no son de Murcia, "que están recibiendo protección policial" en este sentido, pero que tampoco son asuntos de corrupción política y de los que ha declinado dar más información al respecto.

Preguntado sobre si la Fiscalía podrá actuar con independencia en el caso Auditorio, ha asegurado que "eso se producirá y así se produce en todos los casos de la Fiscalía, dependiendo del propio fiscal que lleve el asunto, la trascendencia que se le atribuya y la necesidad o conveniencia que le parezca que pueda tener el asunto para consultar a la Fiscalía General".

De forma que "si no ven que no tiene la trascendencia del caso que requiere la intervención de la Fiscalía General" no intervendrá, recordando que en el caso Púnica si se requirió.

Finalmente, sobre las presuntas filtraciones de la Fiscalía a estamentos políticos, ha dicho no tener ni idea de "cómo se hicieron si es que las hubo, desde dónde fueron y cómo fueron". "No son tan evidentes y parecía que no habían podido tener conocimiento las personas que opinaron sobre el tema a través de otros medios que no eran las filtraciones y así lo explique", ha concluido.

