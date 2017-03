Itxaso (PSE) apoya a Patxi López porque "pone la unidad interna como prioridad" y puede ser "terapéutico"

El diputado de Cultura, Turismo y Deportes de Gipuzkoa, el socialista Denis Itxaso, ha afirmado que él apoya la candidatura de Patxi López a la Secretaría General del PSOE porque su proyecto "pone la unidad interna como primera prioridad". Además, ha asegurado que "la cultura de partido que profesa López va a ser terapéutica para las heridas internas".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Itxaso ha señalado que todos los socialistas tienen que "contribuir a afianzar los procesos de primarias y a prestigiarlos, porque son procesos democráticos en los que los candidatos y candidatas representan un proyecto político".

"Lo que hay que calificar son los proyectos políticos, más allá de lo que me pueda parecer un candidato u otro", ha indicado, para añadir que, si se entra en "calificativos, siempre se corre el riesgo de poder herir sensibilidades". "Y ese no sería el camino, lo fundamental es valorar lo que hay detrás. Desde ese punto de vista, yo creo que Patxi López representa un proyecto para el partido que pone la unidad interna como primera prioridad", ha señalado.

Denis Itxaso ha destacado que, "desde aquel fatídico comité federal de finales del año pasado, ha habido un desgarro interno porque no se gestionó bien la discrepancia, no se gestionó bien el momento político inmediatamente previo a la investidura de Rajoy" como presidente del Gobierno.

SIN "DISPUTAS CAINITAS"

"Creo que necesitamos curarnos de ese desgarro y necesitamos propuestas que aludan a la unidad interna, a la cohesión, al compañerismo, a los valores clásicos de los socialistas, a que nos centremos en los problemas de los ciudadanos, y a que dejemos atrás rencillas y disputas cainitas", ha aseverado.

A su juicio, "es obvio que Pedro Sánchez representa una cierta continuidad con lo que ya supuso su liderazgo anterior, y se le puede juzgar por tres años de gestión al frente del partido, en los que los resultados no han sido todo lo buenos que cabían esperar, sino más bien al contrario". No obstante, ha destacado que, "por otro lado, está levantando cierto entusiasmo en parte de la militancia".

En cuanto a Susana Díaz, ha manifestado que su proyecto todavía "está por ver, en el sentido de que todavía no lo ha presentado, no lo ha hecho oficial, aunque ha anunciado que oficializará su candidatura", y se está a la espera "un poco de lo que pueda proponer".

Itxaso ha destacado que Patxi López, aparte de representar "el proyecto de unidad interna", supone una "garantía de que, gane quien gane", si él no sale vencedor, "se va a poner a disposición de quien gane, y ésa es la actitud".

"A mí me importaba el partido como herramienta y me importa que el PSOE pueda ser una herramienta útil para la gente más desfavorecida y que lo pasa mal. Y si no estamos unidos, no será una herramienta útil. En ese sentido, me da garantía la cultura de partido que profesa López porque va a ser más terapéutica para las heridas internas que tiene en estos momentos el partido, que ninguna otra candidatura", ha asegurado.

