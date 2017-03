Silván asegura que no defraudará a los afiliados y les ha pedido que confíen en él

Así lo ha asegurado esta mañana tras acompañar a la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, en la presentación del mapa de infraestructuras agrarias de la provincia.

"No me estoy dirigiendo a la organización, no me estoy dirigiendo a quien lleva la dirección de las organizaciones provinciales porque yo creo en el afiliado" ha aseverado Silván, quien ha reconocido que ayer, tanto en Segovia como en Soria recibió "muy buenas sensaciones".

"Muchos afiliados a los que he podido mirar a los ojos y les he dicho que confíen en Antonio Silván como presidente del PP de Castilla y León, que no les voy a defraudar", ha aseverado el precandidato y alcalde de León, quien ha aseverado que el partido tiene que identificarse con lo que la calle les traslada.

Asimismo, Antonio Silván expresó su deseo de dar a conocer estas ideas hoy a los afiliados de Zamora, Salamanca y Ávila, una vez finalizada su agenda como alcalde de León.

"Esos afiliados conocerán la idea que tiene Antonio Silván de un partido generador de ideas y proyectos, no sólo mantenedor de gobiernos", ha señalado el precandidato, que ha animado a los afiliados a "participar, a rellenar esas inscripciones para poder votar.

"A mí me gustaría que todos los afiliados, los 48.300 fueran a votar. Pero las reglas están ahí para cumplirlas. Tenemos que aprender de cara al futuro porque este sistema es mejorable, un sistema que ha abierto la puerta al voto libre y directo del afiliado", ha precisado Silván

Por último, ha subrayado que el Partido Popular "tiene un valor que no tiene otro partido", y es que está "en todos los sitios, en todos los rincones de cada una de las provincias" y de la Comunidad. Y eso significa "que está pegado a la realidad y eso se tiene que canalizar hacia el partido".

