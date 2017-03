Profesores universitarios defienden el uso vehicular del asturiano en la enseñanza

Ha sido durante una nueva sesión de la Comisión de Estudio del Régimen de Protección del Asturiano que se desarrolla en la Junta General.

Han incidido en este tema Isabel Hevia Artime, profesora de la Universidad de Oviedo y presidenta de la Asociación Asturiana de Pedagogía, y Enrique del Teso Martín, profesor de Lingüística General de la Universidad de Oviedo y exdecano de la Facultad de Filología.

Hevia ha criticado que en Asturias haya maestros que "corrigen a los niños porque usan el 'ye' o usan palabras en asturiano", basándose en que "no están en clase de llingua". El problema, ha considerado, es que el asturiano "no es una materia curricular". La manera de transmitirla es, en su opinión, "el uso vehicular". "Que no solo se utilice en asturiano en la materia de asturiano, sino realmente dignificarla en la escuela, siendo una lengua de transmisión de otras materias", ha reclamado.

En esta misma línea, Enrique del Teso ha negado que exista ningún tipo de argumento científico para oponerse a que se utilice el asturiano como lengua vehicular, como tampoco la hay para decir lo contrario. En su opinión, poner en marcha un programa de ese tipo, o no ponerlo, es una decisión de carácter "político", que no tiene nada que ver con razones científicas.

Ha pedido también que no se confunda entre lenguas reconocidas y lenguas oficiales. "El inglés no es oficial en EEUU, solo en algunos estados. En muchos estados, como en Maine, la oficialidad es irrelevante. Donde declararon el inglés oficiale es en aquellos estados donde hay más presión demográfica de hablantes de español", ha recordado.

En su opinión, "no hay ningún 'abertzalismo cultural' detrás de la oficialidad, ni hay ningún partido político que se vaya a hacer hegemónico, ni ningún partido vaya a ganar o perder votos por su posición sobre el asturiano, lo cual debería hacerles más libres", ha comentado a los diputados.

VARIANTES DIALECTALES

Ha rechazado también el argumento de las diferentes variantes o dialectos utilizado en contra de la oficialidad. "No hay ninguna lengua que sea unitaria. Se exageró mucho el temas de las variantes. Las lenguas cambian y se fragmentan por acumulación de errores, y se esos errores se producen cuando la gente interioriza patrones estables", ha explicado.

Según el profesor, "el patrón más estable es la grafía. Los errores no se disparan. En las lenguas donde no hay una alfabetización mayoritaria, como es el caso del asturiano, es normal que surjan dialectos".

Para Isabel Hevia, es necesaria una "una pedagogía cívica para que haya respeto hacia el asturiano". "Que no se la siga viendo como una lengua que utiliza un determinado sector de la población que tiene menos formación, y de un determinado ámbito. Mucha gente evita hablarla por esa percepción social de que no es una lengua al mismo nivel que el castellano", ha añadido.

En la sesión solo han realizado preguntas a los comparecientes los diputados de Podemos e IU. Foro Asturias y Ciudadanos se han ausentado, mientras que el PSOE y el PP (partido que ha criticado duramente el plan piloto de lengua vehicular) no han realizado preguntas.

