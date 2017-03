El Gobierno vasco pondrá en marcha este año un Observatorio de Prospectiva de Empleo y Tendencias Ocupacionales, que será gestionado por Lanbide y que ofrecerá proyecciones en sectores económicos y ocupaciones hasta el año 2030, según ha anunciado la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal.

La consejera ha subrayado que el principal reto de Euskadi en la actualidad es "generar más y mejor empleo" y lograr reducir su tasa de desempleo por debajo del 10%. En este sentido, ha señalado que los indicadores económicos apuntan a que la economía vasca, "salvo contratiempos", va a mantener durante los próximos años "una positiva senda de crecimiento" y, de hecho, "Euskadi ya genera empleo".

De este modo, ha indicado que un 30% de las empresas vascas espera aumentar su plantilla este año y un 60% confía en mantenerlo. Se percibe una "imagen de gran estabilidad", pero "todavía faltan varios años para recuperar el número de puestos de trabajo que existían antes de la crisis", ha advertido durante una conferencia en el 'Forum Europa.Tribuna Euskadi' en Bilbao, que ha sido presentada por el diputado general de Álava, Ramiro González.

La consejera ha remarcado que Euskadi se sitúa en un entorno social y económico "complejo y cambiante", que es preciso tener en cuenta en las actuaciones que se desarrollan en materia de empleo, y ha reivindicado que, "cada vez y en mayor medida, países y regiones con gobiernos subestatales precisamos de una mayor capacidad y gestión propia para conseguir un positivo desarrollo".

Por ello, ha opinado que es necesario que la UE conceda "una mayor relevancia a gestores, como el Gobierno vasco, que conocemos las necesidades de nuestra tierra".

Artolazabal ha advertido de que el ámbito del empleo se enfrenta a "amenazas" como el déficit demográfico y el envejecimiento de la población, la competencia de los países emergentes o la cronificación del desempleo en las personas con menor cualificación.

No obstante, ha destacado que también se presentan "oportunidades" como el relevo generacional, el potencial de aportación de las mujeres y de personas de más edad, la mayor participación de los trabajadores en las empresas, el desarrollo de los nuevos sectores laborales y nuevas tecnologías, la atracción de inversión productiva exterior, los sistemas de educación y de formación y empleo conexionados, o la atracción del talento y el retorno de la juventud.

En este contexto, ha explicado que se prevé que el 88% de los empleos que se generen en Euskadi hasta el año 2024 será por jubilaciones y, en los próximos diez años, "la llamada 'generación Z', o grupo demográfico de personas nacidas entre 1995 y 2010, protagonizará el relevo generacional", por lo que será un "reto" adaptarse a sus expectativas.

También ha señalado que el nuevo escenario laboral estará "marcado" por los avances en ciencia y tecnología, por lo que la mayor parte de las personas trabajadoras del futuro requerirá nuevas competencias.

Por ello, ha anunciado que el Gobierno vasco contará este año con un Observatorio de Prospectiva de Empleo y Tendencias Ocupacionales en Euskadi, denominado 'Future Lan', que será gestionado desde Lanbide y que ofrecerá proyecciones de empleo en sectores económicos y ocupaciones de la Comunidad Autónoma Vasca hasta el año 2030. Según ha indicado, se trata de una "herramienta" va a ser de "gran utilidad tanto para empresas como para quienes trabajan o desean hacerlo".

La consejera ha insistido en que las empresas e instituciones vascas deben ser capaces de prever "nuevas áreas de desarrollo" que generen empleos sostenibles en un amplio colectivo de personas. "Un crecimiento sólido es la base para mantener la senda de crecimiento del empleo. Y un crecimiento sólido, sostenido y en sectores como la industria y servicios, con valor agregado, será la clave para mejorar las condiciones del nuevo empleo", ha apuntado.

LANBIDE, UNO DE LOS MEJORES

En este sentido, ha manifestado que la reducción de la temporalidad y la mejora de las condiciones salariales y de trabajo son "los objetivos generales" del Gobierno vasco, que apuesta por "un sistema vasco de empleo eficaz y eficiente".

De este modo, ha señalado que Lanbide debe tener como objetivo "favorecer la configuración de un mercado de trabajo que contribuya de forma eficiente a garantizar la empleabilidad de las personas y a dar cobertura a los requerimientos de las empresas", con personal "debidamente adaptado".

A su entender, Lanbide tiene "un importante reto de mejora y modernización", que será posible lograr con la participación de "todos los agentes sociales". En este sentido, ha destacado "el gran acuerdo" en la Mesa Sectorial del pasado lunes que "garantiza un trabajo en común".

Artolazabal ha subrayado que el servicio vasco de empleo es "una gran organización" que ha tenido "dificultades en su corta trayectoria" en la que tuvo que asumir la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos sin tener "todos los mimbres" para ello y una etapa económica "mala" con aumento del desempleo. Según ha indicado, "las cuestiones adicionales no le ayudan a que vaya desarrollando su objetivo principal, de intermediación" laboral.

La consejera ha valorado el trabajo desarrollado por sus predecesores en el cargo, Juan María Aburto y Ángel Toña, en un momento en que Lanbide estaba "al borde del colapso" ya que "supieron poner los mimbres para el sistema de empleo que vamos a desarrollar en el futuro". De este modo, ha señalado que la situación está "estabilizada" y se trabaja para mejorar sus procedimientos.

Aunque ha reconocido que no se ha logrado el objetivo de una tasa de intermediación del 5% de la contratación que se había fijado, ha subrayado que ese indicador "ha ido mejorando" a lo largo de los últimos años hasta "casi un 3%", lo que la sitúa como "una de las mejores, si no la mejor" de los servicios de empleo del Estado, pese a no ser "suficiente".

Artolazabal ha admitido que Lanbide tiene el "reto de modernización de adaptarse a los nuevos tiempos" y, por ello, se trabaja para presentar al Parlamento una propuesta de trabajo "orientada a lo que realmente tiene que hacer Lanbide: intermediar, orientar y formar a los desempleados con el objetivo de que a la mayor brevedad posible tengan un puesto de trabajo que les permita salir del sistema de prestaciones".

EMPLEO JUVENIL

La consejera ha subrayado, por otro lado, la importancia de impulsar el empleo entre los jóvenes porque "ahora representan el 20% de nuestra población pero son el 100% de nuestro futuro". Según ha recordado, el objetivo del Gobierno vasco es lograr que 20.000 jóvenes tengan una primera oportunidad de trabajo durante la presente legislatura.

Para ello, ha explicado, se pondrán en marcha iniciativas como el programa Lehen Aukera que permite subvencionar los contratos en prácticas y que se extenderá a contratación de jóvenes con "escasa cualificación", así como un nuevo programa de transición del mundo educativo al laboral desarrollado, en colaboración con las universidades y la formación profesional, del que se beneficiarán 1.500 jóvenes con una inversión de 3 millones en 2017.

El contrato de relevo, un programa de emprendimiento juvenil, fijar cláusulas para que dentro de los Planes Locales y Comarcales de Empleo alrededor del 30% de las personas contratadas sean jóvenes, y propiciar el empleo juvenil en la renovación del personal de las administraciones públicas son otras de las medidas planteadas.

También se ha diseñado una nueva acción de "retorno juvenil" que complemente el programa 'Landhome', de manera que se beneficiarán 2.000 jóvenes hasta 2020, y se fomentará una formación dual desde el ámbito profesional y universitario.

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.