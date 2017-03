PNV lamenta que EH Bildu se deje "coaccionar" por ELA y no quiera negociar los Presupuestos vascos

El PNV ha lamentado que EH Bildu se haya "plegado al chantaje" de ELA y se niegue a negociar los Presupuestos vascos. "Las declaraciones efectuadas por los dirigentes de ELA son una auténtica coacción a la Izquierda Abertzale, que se ha dejado secuestrar su capacidad de acción política", ha señalado el presidente del EBB, Andoni Ortuzar.

En una entrada en la página de Facebook del PNV, Ortuzar ha afirmado que EH Bildu tenía una oportunidad de "condicionar la política presupuestaria vasca, pero se ha plegado a los intereses de Txiki Muñoz". "Prefiere caer en su palabrería vacía antes que comprometerse en la lucha real por salir de la crisis económica y construir País", ha lamentado.

La formación jeltzale ha criticado que ELA se "inmiscuya en el debate político e impida a la Izquierda Abertzale poder negociar libremente los Presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca". A su juicio, la "injerencia" de ELA ha sido "trascendental para el cambio de estrategia de EH Bildu".

"Hace tan solo una semana parecía que EH Bildu ponía condiciones razonables para empezar a hablar con el Gobierno vasco; después, salió ELA manifestando que había que cargarse los Presupuestos; y, desde entonces, Bildu ha cambiado radicalmente de posición, negándose a un diálogo realista sobre las cuentas vascas", ha indicado, para añadir que "hoy, portavoces de ambas organizaciones han repetido el mismo discurso negativo". "EH Bildu se ha plegado a los dictados de ELA, una ELA que prefiere un País parado a un País avanzando", ha denunciado.

En opinión del PNV, el proyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno vasco es la "mejor propuesta para garantizar unos servicios públicos de calidad, una política económica dirigida a la creación de empleo y una solidaridad con los que aún sufren las consecuencias de la crisis económica".

"Con la palabrería de ELA, a la que se pliega EH Bildu, este país no va a avanzar ni un milímetro. Con los Presupuestos del Gobierno vasco hay garantías de futuro", ha afirmado Ortuzar.

Tras lamentar "profundamente" que Bildu se haya autoexcluido de las negociaciones, el PNV ha asegurado que le han presentado alternativas "válidas" a sus propuestas, ha aceptado hacer una revisión fiscal, se ha

abierto a hablar del futuro con EH Bildu, pero "no han querido".

"ELA no les deja y no son capaces de librarse de ese chantaje. Ahora nos salen con justificaciones que suenan a falso. No es que no quieran negociar, es que no les dejan", ha aseverado.

Ante esta "penosa actitud" de EH Bildu, el PNV se ha comprometido a seguir trabajando para que Euskadi tenga presupuestos y "camine con paso firme" hacia la salida de la crisis y el desarrollo social.

