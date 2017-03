BEC acoge desde este miércoles el primer Congreso de innovación aeronáutica de Bizkaia

Según han informado desde el BEC, en las dos jornadas del AeroIE 2017, evento de innovación pionero para el sector aeronáutico, se utilizarán las metodologías más innovadoras para dar respuestas a preguntas críticas que se plantean los cargos directivos a la hora de plantear su estrategia de innovación con el fin de ser más competitivos.

El objetivo principal del evento es que cada persona participante salga del mismo con las herramientas necesarias para aplicar en su entorno de trabajo técnicas innovadoras. El programa científico cuenta con ponentes de reconocido prestigio internacional, entre ellos: Luis Miguel del Saz Rodríguez, de Airbus, pondrá a disposición de los asistentes todo el

know-how que en materia de innovación maneja la compañía.

A través de la conferencia "Cómo aplicar la innovación en la cadena de suministro", también de forma inédita Airbus ofrecerá a las empresas la posibilidad de mantener contactos a través del espacio Oportunidades y Retos, donde Airbus expondrá las necesidades que tienen; y las empresas e innovadores podrán postularse para ofrecer posibles soluciones.

Javier Creus ofrecerá la conferencia "Crecer en la era colaborativa: Pentagrowth, palancas de crecimiento exponencial". Creus, además de ser el fundador de Ideas for Change, es uno de los más innovadores estrategas y pensadores sobre la denominada economía colaborativa.

Por su parte, Alan McShane es formador de competencias en empresas, está especializado en habilidades de comunicación, creatividad e innovación y acreditado para impartir formaciones usando la herramienta Social Style & Versatility de TracomGroup. También facilitador acreditado en la metodología Lego Serious Play y en Visual Mapping nivel B2. Su conferencia lleva el título "Las 3 preguntas clave la innovación: Why?, What if?, How?".

Paco Bree, Profesor de Innovación & Director de MBI y Programas de Innovación en Deusto Business School, es un referente de innovación que ofrecerá la conferencia "Beneficios de una cultura de innovación permanente dentro de la empresa", y el taller "Herramientas para estimular la cultura de la innovación en la empresa" Aero Innovation Event acogerá en un mismo lugar a un buen número de actores en materia de innovación.

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.