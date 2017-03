Rosa Gallego descarta optar a presidir el PP coruñés y en el partido se da por hecho que Beatriz Mato será candidata

La portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de A Coruña y secretaria general del PP provincial, Rosa Gallego, se ha descartado como posible candidata para presidir esta formación en la ciudad herculina.

Mientras, la conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, ha admitido, en Vigo, que está "reflexionando seriamente" sobre ello, aunque fuentes consultadas por Europa Press dan por hecho que anunciará su candidatura en la tarde de este mismo martes. Precisamente, ha convocado a los medios

"Es una decisión muy importante tanto personal como políticamente", ha señalado Mato, a la espera de que ratifique su decisión ante los medios, a preguntas de los periodistas, coincidiendo con su presencia un acto en el Círculo de Empresarios de Galicia.

Distintas fuentes del partido consultadas por Europa Press dan por hecho que Mato se presentará, y plantean también la posibilidad que algunas "voces discordantes", aunque de "escasa relevancia", puedan articular otra lista.

Por su parte, a preguntas de los periodistas, la portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de A Coruña ha confirmado que no tiene intención de presentarse para liderar el partido a nivel local. "Yo no me voy a presentar, ya me llega con lo que tengo", ha explicado en alusión a su actividad municipal.

POSIBLE CANDIDATURA DE MATO

Preguntada si formará parte de algún equipo que presente

candidatura, se ha remitido al hecho de que aún no se conozcan las candidaturas, aunque Beatriz Mato ha convocado esta tarde a los medios de comunicación tras decidir el partido convocar el 21 de abril el congreso del PP local coruñés.

"Cómo no me va a parecer bien", ha afirmado,

no obstante, sobre la posibilidad de que Mato opte a presidir el partido. Así, ha defendido que esta formación es "un equipo" en el que todos están "a una".

Asimismo, ha recalcado que el objetivo debe ser "recuperar" la Alcaldía en las elecciones municipales de 2019.

PLAZOS

El congreso del PP local de A Coruña se celebrará el 21 de abril, en el Palacio de la Ópera.

Para la presentación de candidatos, habrá un plazo de 10 días que concluirá el 23 de marzo, a las 19,00 horas y serán necesario el apoyo de 50 militantes. La campaña comenzará el 25 de marzo y concluirá el 15 de abril.

