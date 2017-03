Erkoreka dice que no hay pacto sobre las Cuentas, pero sí un entendimiento con PP que "puede abrigar un acuerdo futuro"

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka se ha referido, de esta manera, a la ronda de contactos que está manteniendo el Gobierno vasco para buscar apoyos a las Cuentas y que concluirá esta tarde con el encuentro previsto con EH Bildu.

Erkoreka ha puesto en valor el "esfuerzo ímprobo" que ha realizado el Gobierno vasco para la búsqueda de "un acuerdo lo más amplio e inclusivo", y ha indicado que, una vez que concluya esta tarde la ronda de contactos, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, hará una valoración.

Por lo tanto, ha indicado que no es partidario de hacer "valoraciones definitivas" hasta que la ronda de contactos concluya porque siempre que está "pendiente" una reunión "cabe la posibilidad" de que en ese encuentro

"pueda alcanzarse un encuentro". "No se descarta ninguna posibilidad", ha añadido.

En todo caso, ha indicado que "no hay nada atado" con ninguna formación y no se ha cerrado "nada, ningún acuerdo" con ningún partido. Josu Erkoreka, que ha asegurado que el Gobierno "no ha cerrado las puertas a ningún acuerdo", ha señalado que lo que sí ha pedido a todos los grupos es "realismo y responsabilidad".

Pese a no cerrarse todavía ningún pacto, Erkoreka ha manifestado que el encuentro con el PP discurrió sobre "cauces de comprensión y entendimiento", aunque "no cuajó en un acuerdo definitivo".

"No hay nada cerrado todavía, aunque tampoco vamos a ignorar y desconocer que el encuentro con el PP dio lugar a un marco de entendimiento. No ha fructificado todavía en nada, pero que puede abrigar una aproximación y un acuerdo futuro que todavía no existe", ha concluido.

(Habrá ampliación)

