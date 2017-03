Iceta cree que habrá adelanto electoral en Cataluña, "no hay otro remedio"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha augurado este marte un adelanto electoral en los próximos meses porque "no hay otro camino". "Los catalanes deberán decidir si se sale del callejón sin salida. Ahí sí habrá un derecho a decidir: si quieren seguir cuatro años en el camino que no lleva a ninguna parte o si quieren abrir una nueva perspectiva y una tercera vía del acuerdo". Si se hace alguna consulta, será como en 2014, que no sirvió para nada"

Y es que si bien el Govern "está comprometido a hacer un referéndum, ya que han ido muy lejos y no tienen margen para rectificar y la convocatoria la van a hacer", Iceta ha mostrado sus dudas sobre si se podrá realizar finalmente el referéndum. "Y si se hace algo, será como en 2014, que no sirvió para nada", ha dicho.

Ante esta situación, ha apostado por que Gobierno y Generalitat "dialoguen" sobre los problemas a resolver, como financiación, inversiones o conflictos de competencias; se inicie una renovación del pacto constitucional; y en el caso de que "ahora no puedan ponerse de acuerdo, que pacten la magnitud del golpetazo, y si debe haber conflicto, que sea con el menor coste posible".

El problema de Mas son los casos de corrupción

Miquel Iceta ha asegurado que el "mayor problema" del expresident Artur Mas no es su inhabilitación sino que lo que "le está haciendo más daño" es el caso Palau de la Música, y ha advertido de que la sentencia del 9N muestra que "el camino de saltarse la ley no lleva a ningún sitio".

Tras la sentencia condenatoria a Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por desobedecer al Constitucional con la consulta independentista del 9N, Iceta ha expresado, en declaraciones a TVE, su "respeto" a la decisión judicial, y ha recordado que "de las penas que se podían imponer es la más baja; a partir de ahí solo había la absolución".

Para el dirigente socialista se demuestra que "el camino de saltarse la ley no lleva a ningún sitio", pero también que "solo con el cumplimiento de la ley no se resolverá el problema" en Cataluña.

Preguntado sobre si esta inhabilitación de dos años puede ser el final de la trayectoria política de Mas, Iceta ha dicho: "No soy quien para decir cuándo acaba una carrera política. Mas tiene muchos problemas -ha añadido- y no creo que el mayor sea esta inhabilitación. Políticamente le está haciendo más daño el juicio del Palau y la instrucción judicial del caso 3 %".

Primaria del PSOE

Por otro lado, ha confirmado que se ha reunido en privado con los tres aspirantes a liderar el PSOE, aunque se ha mostrado "extrañado de que sea noticia que la gente se hable" y ha "agradecido el interés de los tres por la situación catalana".

El líder de los socialistas catalanes ha recalcado su neutralidad en estas primarias. "He decidido no tomar partido por ninguno de los tres -ha subrayado-. A ellos no les gusta, pero entienden que el PSC no quiere ser ficha de cambio ni un factor en la pelea".

Iceta ha constatado que "los tres tienen mucho que aportar" y ha definido a Susana Díaz como "avasalladora, una fuerza" y "ambiciosa", algo que para él "no tiene una connotación negativa"; a Pedro Sánchez como "un seductor" ya que "un político que no sea capaz de seducir está condenado al fracaso"; y a Patxi López como "una persona muy sólida", recordando así la admiración del PSC hacia el socialismo vasco.

