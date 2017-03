Eventuales de la limpieza del HUCA culpan a UGT, CCOO y USO de que falten aún 63 trabajadoras por subrogar

Las empleadas, apoyadas por el sindicato CSI, han presentado ante el Sasec la solicitud de subrogación de otras tres antiguas trabajadoras de limpieza del viejo hospital (contratadas por Eulen) que no fueron incluidas en su día en la lista entregada a la actual adjudicataria Lacera.

Las trabajadoras han celebrado este lunes una concentración ante la Junta General, en la que se desarrollaba la Comisión de Sanidad sobre la situación del servicio de limpieza del HUCA. Han comparecido el director de Gispasa, Alfonso de Carlos, y el del Servicio de Salud (Sespa), José Ramón Riera.

En un comunicado entregado a los medios, las empleadas han negado que los tres sindicatos mencionados las apoyen. De hecho han culpado a estas tres organizaciones de que aún queden 63 empleadas sin subrogar. "El comité de empresa hizo entrega de un listado (a Lacera) pero que no está revestido de las formalidades legales y lo entregaron de forma irregular. Por ello la juez solo amitió el que fue entregado por Eulen a Lacera en el momento de la subrogación, motivo de este conflicto, dao que este listado omite a 63 trabajadores y el comité de empresa era conocedor de ello".

"O no cumplieron con sus obligaciones, que no son más que leer lo que se pacta o, a sabiendas de todo ello, lo han mantenido en secreto, dando a la empresa las armas para que se desahagan de nosotros", han añadido.

El nuevo conflicto colectivo se ha pospuesto hasta el 16 de marzo. las empleadas afirman que UGT, CCOO y Uso "no nos representan". "No pretendíamos llegar a eso pero no nos han dejado otro camino", afirman. "Si elles hubieran cumplido con sus obligaciones hoy por hoy no estaríamos donde estamos", han comentado.

