El abogado del maquinista celebra que se abra otra vía y "se acepte que había carencia de seguridad"

En declaraciones a Europa Press, ha enfatizado que "por fin" se acepta que, "al margen del despiste o lapsus" que pueda tener el maquinista, "había una carencia absoluta de seguridad como consecuencia de una falta de análisis de riesgo que no se había hecho".

Prieto ha subrayado que, "en esas condiciones, las líneas ferroviarias no se pueden poner en funcionamiento" y "no es correcto hacerlo". Ha agregado que las líneas "tienen que tener seguridad y un error humano por un lapsus nunca puede conllevar un accidente, y menos de esas características".

"¿Qué es el director de Seguridad? Bien. ¿Solo él? Bueno, ya veremos", ha advertido, aunque ha rechazado entrar a valorar la posibilidad de que se depuren responsabilidades políticas en un escalafón superior.

"Entiendo que en el tema judicial hay una responsabilidad clara de Adif. Si al jefe de Seguridad no le dieron los medios, si le obligaron a inaugurar con prisa él tendrá que decirlo. Ahora tiene la oportunidad de explicar por qué no hizo adecuadamente su trabajo: porque no quiso o porque no le dejaron", ha aseverado.

