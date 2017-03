Víctimas ven "un paso de gigante" que el juez cite como investigado al que era jefe de seguridad de Adif

Víctimas del accidente ferroviario de Angrois ven "un paso de gigante" que el juez que instruye la causa por el accidente del Alvia ocurrido el 24 de julio de 2013 haya citado en calidad de investigado al que era director de seguridad en la circulación de Adif en el momento del siniestro, Andrés Cortabitarte, por supuestos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave.

En un auto con fecha de 10 de marzo al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, determina que Cortabitarte "no cumplió" su cometido en relación con la elaboración del correspondiente análisis de riesgos en la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, ha subrayado que años después el juez vuelve a "dar la razón" a sus reivindicaciones y a la denuncia de que "había un riesgo claro en la curva de Angrois, que estaba detectado y la obligación de Adif tanto normativa como técnicamente era haber evaluado y retirado ese riesgo y no se hizo".

"Por no cumplir esta normativa el juez imputa al responsable de Seguridad", ha destacado el representante de las víctimas, antes de añadir que, "como puntilla", queda "otra vez más en evidencia" la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que "no detectó nada".

"Es una prueba más del engaño que tuvimos con Ana Pastor, que esa comisión fue un paripé y no averiguó las causas del accidente", ha remarcado.

"NOS DA MUCHAS ESPERANZAS"

A la espera de que declare Cortabitarte, ha remarcado que el nuevo paso judicial da "muchas esperanzas" a las víctimas. "Es un paso de gigante; nosotros veníamos diciendo esto hace mucho tiempo y lo denunciamos así en Europa", ha constatado, antes de subrayar que el informe de la Agencia Ferroviaria europea fue "muy importante".

"Contribuyó a que la Audiencia lo reabriera, al final los hechos son muy claros y contundentes y el juez ha dado este paso. Estamos contentos y esperanzados", ha remarcado.

Por último, preguntado acerca de si la nueva declaración judicial podría dar pie a la investigación de otros dirigentes políticos, Domínguez ha respondido que "el hecho" es que "hubo un cambio de proyecto".

Ha remarcado que el proyecto previsto inicialmente "era a diez años y que se cambió rápidamente", dando pie a que Adif "no hiciese esta evaluación de riesgos". "No sabemos si hubo prisas por parte de Fomento o de Adif, él es el que nos tendrá que contar por qué no se hizo", ha zanjado.

