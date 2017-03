El parque de Harria del donostiarra barrio de Altza contará a partir del próximo otoño con una zona cubierta

En un comunicado, el grupo municipal socialista ha informado de que esta zona cubierta "permitirá a los más pequeños disfrutar de un amplio espacio de juegos cuando haga mal tiempo". El plazo de ejecución se estima en unos cuatro meses una vez redactados los pliegos y adjudicadas las obras que supondrán otros tres meses más.

La intervención cubrirá parcialmente la gran escalinata del parque. La cubierta consistirá en una estructura metálica revestida de vidrio y colocada sobre ocho pilares.

Esta obra se llevará a cabo después de la aprobación Plan Especial que permite esta intervención urbanística y que dotará a la zona de una cubierta de 610 metros cuadrados que servirá al barrio de estancia y reunión.

Para la redacción del proyecto se solicitó a tres estudios de arquitectura la elaboración de una propuesta técnica y económica y tras la adjudicación de la redacción del Plan Especial y el Proyecto de Ejecución para cubrir un espacio en el Parque de Harria al arquitecto Jon Balerdi Baztarrika el l pasado día 15 de febrero los técnicos de la Dirección de Proyectos y Obras emitieron un informe favorable respecto a este proyecto que permite poner en marcha este espacio amplio de juegos y esparcimiento en el Parque de Harria.

Por otra parte, la Junta de Gobierno local aprobará mañana también la compra e instalación de al menos 24 unidades de columpios adaptados para su utilización por niños con discapacidades motoras o cognitivas que se están instalando en distintos parques de la ciudad.

Son columpios con arneses que permiten que la sujeción del niño no dependa de él por lo que, aunque no se agarre, no se caerá del columpio. El precio de licitación de cada unidad es de 1.870 euros, IVA, montaje, transporte, cadenas, arneses todo incluido y el plazo de instalación es de cuatro meses.

