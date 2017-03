Gimeno, dispuesto a pactar "hasta con el diablo" para defender a Aragón en la financiación autonómica

No obstante, ha advertido de que si no se ponen "miles de millones encima de la mesa, no hay posibilidad de ningún acuerdo" entre las Comunidades y el Estado sobre este modelo.

Así lo ha afirmado Gimeno en su comparecencia en comisión en las Cortes, donde ha intervenido a petición de los grupos de PP y Podemos para informar de la posición del Ejecutivo aragonés sobre la modificación del sistema de financiación autonómica.

El consejero ha asegurado que desde su primera participación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "llevamos presionando" al Ejecutivo central sobre este mismo tema y ha dicho que el actual Gobierno PSOE-CHA defiende el Estatuto de autonomía "hasta sus últimas consecuencias" y ha asumido "como propio" el informe que el anterior Ejecutivo PP-PAR envió al CPFF sobre la reforma del sistema.

REFLEXIONAR

Gimeno ha emplazado a "discernir qué tiene que ver con la crisis y qué con el sistema de financiación" en cuanto a la situación financiera de las Comunidades y del Estado, que "ha sido un desastre", al apreciar que se imputan circunstancias al sistema de financiación "que no se si tienen que ver" con ese modelo.

En todo caso, ha afirmado que el sistema es mejorable y ha asegurado ser "de los partidarios y atrevidos a hacer una reforma muy importante del sistema de financiación", pero si se alcanza previamente "un acuerdo ampliamente mayoritario en las Cortes" sobre esta cuestión, "o no tendrá ni pies ni cabeza que el Gobierno de Aragón haga una propuesta" de modificación.

Gimeno ha estimado que el debate sobre la modificación del sistema de financiación será una "batalla" larga, en la que el Gobierno de España "va a tener problemas, pero o hay mucho más dinero encima de la mesa o no hay nada que hacer, eso es elemental", ha insistido.

Ha advertido de que "otros" se están poniendo de acuerdo en propuestas "que no benefician a Aragón", por lo que ha expresado su disposición a unirse con aquellas regiones que defiendan una postura similar a la aragonesa.

DEFENDERÁ A ARAGÓN

Asimismo, Gimeno ha defendido el nombramiento del doctor en Economía y profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, Alain Cuenca, como representante de la Comunidad en el grupo de expertos que surgió de la Conferencia de Presidentes para abordar las bases del futuro modelo de financiación autonómica

Al respecto, ha manifestado que en este foro de expertos "quiero una persona muy competente y que esté dispuesta, porque lo diga Aragón, a levantarse de la mesa y romper las negociaciones si hace falta" y, en su opinión, Alain Cuenca cumple con este requisito y "va a defender los intereses de Aragón por encima de todo".

PROPUESTA BASE

El diputado del PP, Antonio Suárez, ha considerado que hasta ahora el Gobierno PSOE-CHA "no ha estado a la altura de las circunstancias", dado que "han hecho bien poco" para cambiar este sistema de 2009 que "no es justo para Aragón".

Suárez ha detallado que Aragón percibe el 3,5 por ciento del total que el sistema reparte "para toda España", dado que priman los criterios de población, con un peso del 97 por ciento en el reparto, frente a la dispersión o el territorio, que solo cuentan en un 0,6 y 1,8 por ciento, o el envejecimiento de la población, lo que conlleva que el coste de los servicios en Aragón "es mayor que la media nacional".

Ha dicho que el PP esperaba que el actual Gobierno aragonés enviara a la comisión especial de estudio del nuevo sistema de financiación creada en las Cortes una "propuesta base" para iniciar el debate, porque "si no veo muy difícil que pueda dictaminar en poco tiempo algo realmente defendible para plantear con el Estado el debate necesario para mejorar la financiación de Aragón". Ha cuestionado también

el nombramiento de Alain Cuenca para participar en la comisión de expertos.

La diputada de Podemos, Marta de Santos, ha reclamado modificar los actuales espacios de diálogo de la Conferencia de Presidentes y del CPFF, para que tengan "mayor peso las Comunidades" y también ha criticado el nombramiento de Alain Cuenca en el foro de expertos que debatirán sobre el sistema de financiación.

Según De Santos, "el problema de la financiación es la austeridad y de ella se sale quitando a Rajoy" y ha exigido "autonomía y suficiencia fiscal", la creación de una oficina tributaria aragonesa y "simplificar y transparentar un fondo único, que una los fondos de garantía y de suficiencia", siempre que se garantice que la Comunidad "recibe por lo menos lo que hasta ahora" y crear otro sistema vertical "que corrija las diferencias".

FONDO ESPECIAL

La diputada del Partido Aragonés (PAR), Elena Allué, ha expresado la disposición de su grupo a colaborar con el Ejecutivo autonómico "siempre y cuando se defiendan los intereses de la Comunidad", para elevar al CPFF "una única voz" y ha dicho tajante que "no apoyaremos reformas que perjudiquen los intereses y supongan nuevos agravios para Aragón".

Tras solicitar un fondo "especial y singular para Aragón, diferente del resto de Comunidades" y "más parecido al concierto económico vasco y navarro que al resto de financiación común", Allué ha llamado a tener en cuenta el Estatuto de autonomía en esta negociación; a crear un lobby de presión con otras Comunidades de interior; que se condone parte de la deuda histórica del Estado con Aragón, que se cifra en 7.000 millones de euros; y que se revise el principio de solidaridad y el fondo de compensación interterritorial.

El diputado de Cs, Javier Martínez, ha apuntado que el presidente Mariano Rajoy "ya dijo en enero que mientras no haya más dinero esto no tiene solución" y ha acusado a PP y PSOE de "poner parches" hasta ahora al sistema de financiación que "no tiene ni la equidad ni la suficiencia necesaria y no da margen de maniobra a las Comunidades". Ha apoyado el nombramiento de Alain Cuenca "siempre y cuando defienda lo que salga de estas Cortes".

El parlamentario socialista, Alfredo Sancho, ha señalado que el modelo debería haberse modificado en 2014, para sentenciar que "ninguno de los modelos de financiación han primado las necesidades de esta Comunidad autónoma".

Por último, el diputado del Grupo Mixto, Gregorio Briz (CHA), ha aseverado que "tenemos que usar el Estatuto para hacer lo imposible para conseguir una mejor financiación para Aragón".

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.