Clasificación de la DGT de los coches según su contaminación

La Dirección General de Tráfico (DGT) comenzó a enviar, en abril de 2016, los diferentes distintivos para clasificar el parque automovilístico español en función de lo que contamina cada vehículo.

El orden que establece la DGT divide los aproximadamente 32 millones de vehículos que hay en España en dos mitades: los que más contaminan, y los que menos. Los 16 millones de automóviles menos nocivos para el medio ambiente según el Plan Nacional de calidad del aire se etiquetaron en cuatro niveles específicos (explicados más abajo).

Esta medida pretende diferenciar entre aquellos vehículos más y menos respetuosos con el medio ambiente ante distintos escenarios. Por un lado, discrimina positivamente los automóviles menos contaminantes en el caso de restricciones de tráfico a nivel municipal por motivos ambientales, y también permite una aplicación más precisa de beneficios fiscales o relativos a la movilidad y el medio ambiente.

El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, los utilizará para vetar el acceso a la ciudad de los vehículos más contaminantes, tal como se especifica en el Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático que el consistorio de la capital ha aprobado este jueves de forma definitiva.

¿Mi vehículo tiene este distintivo ambiental?

En la web de la DGT puedes comprobar a través de la matrícula de tu vehículo si tienes derecho a la etiqueta o no. En caso afirmativo, además te indicará cuál te corresponde.

En el caso de que aún no te haya llegado, tendrás que pedir cita previa en la Jefatura que te corresponda de la DGT a través de este enlace o a través del teléfono 060 ya que, según nos dicen en la DGT, se han enviado prácticamente todos los distintivos.

Hemos contactado con la DGT y no nos han sabido confirmar si este proceso conlleva el pago de tasas o no. Según su información, por un lado, la solicitud de cita previa para obtener la etiqueta implicaría un duplicado de la misma, que conlleva 10,20 euros de tasas. Sin embargo, al no recibir el original, no supondría una petición de duplicado por lo que no tendría que costarte nada si lo solicitas. Cuando pidas cita previa en el enlace que te hemos indicado, primero tienes que seleccionar la oficina a la que quieres ir y luego indicar "trámites oficina". Posteriormente tienes que ir al "área de matriculación de vehículos", donde puedes solicitar el distintivo ambiental para tu vehículo.

¿Cómo se clasifican los vehículos?

Hay cuatro niveles en función de las características específicas de cada automóvil y sus emisiones:

Cero emisiones: En esta categoría se incluye a motocicletas, triciclos, cuadriciclos y ciclomotores; turismos, furgonetas ligeras, vehículos de más de ocho plazas y vehículos de transporte de mercancías clasificados en el Registro de Vehículos de la DGT como eléctricos de batería, vehículos eléctricos de autonomía extendida, híbridos enchufables (con una autonomía mínima de 40 kilómetros) o vehículos de pila de combustible.

Eco: El segundo nivel más amable con el medio ambiente engloba a turismos, furgonetas ligeras, vehículos de más de ocho plazas y vehículos de transporte de mercancías clasificados como híbridos enchufables (autonomía inferior a 40 kilómetros), híbridos no enchufables y vehículos propulsados por gas natural (Gas Natural Comprimido o Gas Natural Licuado) o por gas licuado del petróleo.

C: Este etiquetado incluye turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de 2014, así como a los vehículos de más de ocho plazas y transporte de mercancías, tanto de gasolina como diésel, matriculados a partir de 2014.

B: Aglutina a turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero del año 2000 y diésel a partir de enero de 2006. Además, se incluyen vehículos de más de ocho plazas y de transporte de mercancías tanto gasolina como diésel matriculados a partir de 2005.

Si tu vehículo no tiene ninguno de estos distintivos es porque la Dirección General de Tráfico lo ha clasificado como aquellos vehículos con motor de gasolina matriculados antes del año 2000 y los que tienen un motor diésel anteriores al año 2006 y, por tanto, no está dentro de los 16 millones de vehículos que menos contaminan.

Esta clasificación consta en el Registro Nacional de Vehículos de la DGT que, de momento, solo pueden consultar los organismos con competencia en materia de movilidad, seguridad vial, tributaria o en medio ambiente, aunque según nos ha confirmado la DGT, la idea es que estos datos se hagan públicos.

Para realizar esta clasificación, la Dirección General de Tráfico asegura a 20minutos.es que obtiene los datos de emisiones directamente de los fabricantes. Son estos los que dicen cuánto contaminan sus vehículos y qué normativa cumplen: Euro 3, 4, 5 o 6. En función de estos datos la DGT envía un tipo u otro de distinción a los propietarios de los vehículos. Para los coches nuevos ya se entrega directamente la etiqueta al realizar la compra.

Esta clasificación de distintivos es para los vehículos de categoría M (vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de personas y su equipaje) y N (Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de mercancías). Para los de categoría L (incluye los vehículos de motor de dos, tres y cuatro ruedas, así como a los ciclos de motor, los ciclomotores de dos o tres ruedas, las motocicletas de dos o tres ruedas, las motocicletas con sidecar, los cuatriciclos ligeros o pesados para carretera, y los cuatrimóviles ligeros y pesados), aún no se ha realizado la clasificación. La DGT nos confirma que se enviarán más adelante (no hay fecha concreta), pero que de momento están con los de categoría M y N. Más información sobre las categorías M y N de los vehículos en el BOE y más información de la categoría L (consultar capítulo 1 artículo 4).

Más información sobre la clasificación de los vehículos en la web de la Dirección General de Tráfico y en esta información de la DGT.