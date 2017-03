Arriola cree que Patxi López es "la opción ganadora" porque si vence, "nadie" en el PSOE "considerará que ha perdido"

El secretario general del PSE de Gipuzkoa y consejero vasco de Vivienda, Ordenación Territorial y Medio Ambiente, Iñaki Arriola, se ha mostrado convencido de que Patxi López es "la opción ganadora" para liderar el PSOE porque si vence, "nadie" en el partido "considerará que ha perdido".

Además, ha considerado que el PSOE debería "resolver las crisis, no de la noche a la mañana, pero sí en ciclos más cortos" porque "no tiene mucho sentido" tener desde octubre "una dirección interina" sin ser "capaces de poner unos plazos razonables para culminar con la elección de un secretario general y una nueva dirección".

En una entrevista a Radio Popular, recogida por Europa Press, Arriola se ha mostrado convencido de que Patxi López es "una persona muy de partido" además de "respetada" y ha defendido que su proyecto "pasa por generar las condiciones para que el PSOE pueda salir unido de todo este proceso interno tan cansino".

"Creo que es la opción ganadora porque es la que mejor puede permitir una cuestión que para nosotros es fundamental: que después de todo este proceso, el PSOE salga cohesionado y unido", ha argumentado.

En su opinión, Patxi López "tiende puentes con todos" y además "tiene voluntad y generosidad para buscar acuerdos". "Sería lo mejor para el PSOE que Patxi encabezara ese nuevo proyecto, esa nueva etapa socialista que tiene que basarse fundamentalmente en la unidad", ha manifestado.

Arriola considera, no obstante, que el PSOE debe permanecer unido "gane quien gane". "De lo que de mí dependa y de muchos de los que apoyamos a Patxi López, no va a haber obstáculos para la unidad, gane quien gane", ha dicho.

No obstante, se ha mostrado convencido de que "la unidad" en el PSOE será "más fácil de conseguir" si vence Patxi López. "Si gana Patxi López, nadie en el partido va a considerar que ha perdido", ha defendido.

El consejero vasco cree que los tres aspirantes a liderar el PSOE hablan "del afiliado y del simpatizante, porque nadie es nadie sin el apoyo de la afiliación". "Y menos en un proceso de primarias en el que cada persona afiliada tiene su voto", ha indicado.

Por ello, Arriola cree que "todos tienen que contar, necesariamente, con los afiliados" y deben "convencerles para que emitan su voto". Para el dirigente socialista, la militancia debería "pensar con la cabeza, menos con las tripas, y, sobre todo, en el día después, no en la noche electoral".

MOTIVADO POR EL PARTIDO

El secretario general del PSE de Gipuzkoa cree que si Patxi López decide presentarse a las primarias "lo hace motivado por el partido, por el dolor que le produce una situación de tensión que está derivando en enfrentamientos que no son nada edificantes para el PSOE".

"Nosotros tenemos que tener una casa propia, bien administrada. Si no somos capaces de administrar bien nuestra casa, difícilmente nadie confiará en que administremos la de todos", ha explicado.

Por otra parte, Arriola se ha mostrado partidario de "resolver las crisis, no de la noche a la mañana, pero sí en ciclos más cortos". "No tiene mucho sentido y no está haciendo bien al PSOE que tengamos desde octubre una dirección interina con una Gestora y que no hayamos sido capaces de poner unos plazos razonables para culminar con la elección de un secretario general y una nueva dirección que nos permita orientar el proyecto de cara al futuro", ha concluido.

